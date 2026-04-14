США готовят прямые переговоры Израиля и Ливана: названы ключевые вопросы

В Вашингтоне пройдут прямые переговоры между послами Израиля и Ливана по ситуации на Ближнем Востоке. Встреча, которая состоится во вторник, 14 апреля, организует государственный секретарь США Марко Рубио.

В частности, переговоры будут касаться возможного прекращения огня, перспектив долгосрочного разоружения "Хезболлы", а также заключения мирного соглашения между сторонами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимные источники.

Израиль и Ливан возобновляют прямой диалог на высоком уровне

Кроме Рубио, во встрече примут участие посол США в Ливане Мишель Исса, советник Госдепартамента Майкл Нидхем, посол Израиля Ехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хамаде.

Отмечается, что это будет самый высокий уровень прямых контактов между Израилем и Ливаном с 1993 года.

"В результате безрассудных действий "Хезболлы" израильское и ливанское правительства участвуют в открытых, прямых дипломатических переговорах на высоком уровне при посредничестве Соединенных Штатов", – заявил чиновник Государственного департамента.

Он добавил, что переговоры будут касаться обеспечения долгосрочной безопасности северной границы Израиля, а также поддержки стремления правительства Ливана восстановить полный суверенитет над своей территорией и политической жизнью.

"Израиль воюет с "Хезболлой", а не с Ливаном, поэтому нет никакой причины, почему два соседа не должны разговаривать", – резюмировал чиновник Государственного департамента.

В материале отмечается, что именно благодаря давлению со стороны президента США Дональда Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на старт прямых переговоров.

Напомним, Трамп в последнем разговоре Нетаньяху призвал ослабить удары по Ливану и настаивать на переговорах. Он объяснил позицию США тем, что его администрация пытается добиться заключения соглашения о прекращении войны с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля Армия обороны Израиля осуществила самую масштабную с начала операции "Ревущий лев" атаку по целям "Хезболлы", ударив сразу по нескольким районам Ливана. Операция длилась около десяти минут и охватила более сотни объектов группировки. В ЦАХАЛ заявили, что удары пришлись на командные центры и военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и южных районах Ливана.

