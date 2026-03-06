США эвакуируют дипломатов из посольства в Кувейте: работники получили приказ уничтожить секретную информацию

В ночь с 5 на 6 марта Соединенные Штаты Америки распорядились эвакуировать свое посольство в столице Кувейта – городе Кувейт. Решение приняли после нескольких атак на дипломатическое учреждение.

Кроме того, работники получили приказ уничтожить секретную информацию и очистить засекреченные серверы. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на заявления чиновников.

Американские чиновники заявили, что учреждение несколько раз подвергалось атакам. Однако работники посольства не пострадали.

Ранее, 5 марта Государственный департамент США объявил о приостановлении работы посольства. В заявлении Госдепартамента подчеркнули, что безопасность граждан США за рубежом остается наивысшим приоритетом.

"Хотя не сообщается о ранениях среди американского персонала, безопасность американцев за рубежом остается самым высоким приоритетом", – заявили в Госдепартаменте.

Напомним, после ликвидации в Иране аятоллы Али Хаменеи жители исламских стран вышли на акции протеста. В Пакистане сотни людей пытались штурмовать посольство США.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за напряженной обстановки между США и Ираном Великобритания эвакуирует сотрудников своего посольства в Тегеране. Это произошло на фоне заявления Вашингтона об эвакуации своих дипломатов из Израиля, пока "доступны коммерческие рейсы".

