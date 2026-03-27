'Способ почтить исторические достижения': в США планируют выпускать банкноты с подписью Трампа

Министерство финансов США объявило о намерении размещать подпись президента Дональда Трампа на новых банкнотах. Ведомство объясняет это желанием отметить исторические достижения страны накануне юбилея независимости.

В то же время решение уже вызвало политическую критику и дискуссии относительно его уместности. Об этом сообщает Associated Press.

Подпись Трампа появится на всех новых бумажных долларах вместе с подписью министра финансов Скотта Бессента. Такой шаг станет беспрецедентным, ведь традиционно американская валюта содержит только подписи должностных лиц финансового ведомства, а не президента.

Инициатива является частью более широкой кампании символического чествования, которую связывают с 250-летием независимости США, которое будут отмечать 4 июля. Параллельно идет процесс создания памятной золотой монеты с изображением Трампа, хотя действующее законодательство запрещает размещать портреты живых президентов на регулярной валюте.

Решение может вызвать значительный политический резонанс, хотя юридически оно может оставаться в пределах полномочий Минфина. В то же время критики, в частности представители Демократической партии, называют инициативу неуместной на фоне экономических трудностей и роста цен в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп отметился очередным интересным заявлением по Ирану. Глава Белого дома утверждает, что Тегеран хотел бы его видеть на посту верховного лидера.

