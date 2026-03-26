"Нет, спасибо": Трамп заявил, что Иран предлагал ему стать верховным лидером. Видео

Президент США Дональд Трамп отметился очередным интересным заявлением по Ирану. Глава Белого дома утверждает, что Тегеран хотел бы его видеть в должности верховного лидера.

Видео дня

Впрочем, глава американского народа отказался от такого предложения. Об этом он заявил во время выступления на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса, сообщает Clash Report.

Что сказал Трамп

"Еще никогда не было главы страны, которая хотела бы этого поста меньше, чем быть главой Ирана. Я этого не желаю. Мы слушаем некоторые вещи, которые они говорят, слышим их очень четко. Они говорят: "Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу", – сказал Трамп.

Конфликт США и Ирана

Напомним, Соединенные Штаты подготовили план по 15 пунктам для прекращения войны с Ираном. Однако дипломаты утверждают, что этот план основан на устаревшей концепции, предложенной в мае 2025 года, и вряд ли устроит Тегеран. В то же время США направляют на Ближний Восток еще несколько тысяч бойцов воздушно-десантных войск.

Ранее, президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.

После этого Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Как сообщал OBOZ.UA, США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!