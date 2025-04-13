'Солидарные с Украиной': в Париже сорвали презентацию книги российской пропагандистки. Фото

В субботу, 12 апреля, в Париже сорвали презентацию книги российской пропагандистки Ксении Федоровой. Автограф-сессия главной редактора французской редакции Russia Today должна была состояться на фестивале Festival du livre de Paris.

Видео дня

Об этом вице-президент Объединения украинцев Франции Владимир Когутяк, а также проектная директор французского Объединения "Единые за Украину" Оксана Мельничук. Отмечается, что во время этой акции группа людей с сине-желтыми флагами обступила стойку издательства Fayard, издавшего книгу Федоровой, скандируя "Солидарность с Украиной". На фоне этого раздавался звук воздушной тревоги.

Видео также разместило на своей странице посольство Украины во Франции, поблагодарив сознательных граждан и активистов.

Подробности

Книгу Ксении Федоровой "Запретная" на сайт издательства описывают как "историю борьбы за свободу мысли, свободу выражения, свободу информирования", в которой российская пропагандистка, дескать, "разоблачает механизмы дезинформации во Франции".

В описании говорится, что книга "раскрывает замалчиваемую правду и описывает маневры, которые привели к искоренению диссидентского голоса в новостях".

"Дисидентским голосом" названа вещание российского канала Russia Today, официально признанного пропагандистским и запрещенным на территории всей Европы.

Напомним, что в марте 2022 года в Евросоюзе приостановили вещание российских государственных СМИ RT (ранее Russia Today) и Sputnik, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и распространение дезинформации в Европе.

В сентябре 2024 года США ввели новые санкции против России – десяти человек и двух организаций. Причина – вмешательство в американские выборы.

Ограничения, в частности, касаются компании RT (бывшей Russia Today), главной редактора RT Маргариты Симоньян, ее заместителей Елизаветы Бродской, Антона Анисимова, Андрея Кияшко и других работников пропагандистского ресурса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евросоюз наказал пропагандистку Канделаки и предательницу Долину за поддержку войны в Украине.

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