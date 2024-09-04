США ввели санкции против России из-за вмешательства в выборы: кто попал в список

США ввели новые санкции против России – десяти человек и двух организаций. Причина – вмешательство в американские выборы.

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Об этом сообщил Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) Соединенных Штатов. Ограничения коснутся:

– компании RT (бывшей Russia Today);

– главного редактора RT Маргариты Симонян;

– ее заместителей Елизаветы Бродской, Антона Анисимова, Андрея Кияшко;

– некоторых других работников пропагандистского ресурса.

"Сегодня (4 сентября. – Ред.) OFAC вносит в санкционный список десять человек и две организации в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы относительно злонамеренного влияния на президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах", – сказано в заявлении.

Кроме того, под санкции попали:

– прокремлевская хакерская группа RaHDit, связанная с ФСБ РФ;

– общественные платформы "Диалог" и "Диалог Регионы".

Эти российские субъекты, спонсируемые государством, используют разные инструменты (в том числе глубокие фейки и дезинформацию, сгенерированные искусственным интеллектом), чтобы "взорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов".

На брифинге в Вашингтоне представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер отметил, что ведомство приняло и другие решения "для защиты целостности наших демократических институтов".

Госдеп предпринял три шага. Первый – новая политика по визовым ограничениям для определенных лиц. Она затронет тех, кто "действует от имени поддерживаемых Кремлем т.н. медиа-организаций, использует эти организации для прикрытия тайной деятельности и является ответственным или соучастником злонамеренных усилий, соответствующих законодательству США". Вашингтон не планирует заранее раскрывать список россиян, попавших под эти ограничения.

Второй шаг – официальное определение медиагруппы "Россия Сегодня" и ее дочерних компаний "РИА-Новости", "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik иностранными миссиями, де-факто контролируемыми правительством РФ.

Американские законы обязывают эти организации и лица, работающие в США, уведомлять Госдеп обо всем своем персонале в Штатах, а также раскрывать данные о всей недвижимости, которой они владеют.

Третий шаг – объявление вознаграждения за информацию о потенциальных попытках иностранных государств вмешиваться в американские выборы.

"Эти шаги являются дополнением к действиям правоохранительных органов, о которых сегодня объявило Министерство юстиции, а также к новым санкциям, наложенным Министерством финансов США", – подчеркнул Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против ряда юридических лиц из Украины и РФ. Ограничения введены против 74 физических и 73 юридических лиц – в частности, из авиационной отрасли РФ.

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