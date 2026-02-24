'Солидарность с Украиной': в Брюсселе состоялась акция к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Фото и видео

В Бельгии в центре Брюсселя состоялась акция в поддержку Украины, приуроченная к четвертой годовщине начала полномасштабной российской войны. Площадь Гранд-Плас засияла цветами сине-желтого флага.

Видео дня

Это мероприятие организовано по инициативе ОО Ukrainian Voices и украинской общины. Фотографиями и видео из столицы Бельгии поделился корреспондент "Укринформа".

Акцию назвали "Солидарность с Украиной". Многие люди пришли на Гранд-Плас с флагами.

Организаторы запустили символическую проекцию, пытаясь передать то, что пережили миллионы украинцев в ночь на 24 февраля 2022 года, когда РФ пошла в широкомасштабное наступление.

Также организаторы напомнили, что с мая 2022-го Брюссель поддерживает Украину через партнерство с Киевом, Мариуполем, Днепром, Запорожьем, Харьковом, Изюмом, Львовом. Речь идет о поддержке харьковских школ по строительству укрытий, больниц по всей стране, учреждений культуры, в том числе Музея истории Киева и Музея Ивана Гончара.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (правительство которого заблокировало предоставление Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов РФ), заявил, что Россия не проигрывает войну и утверждения о ее поражении являются "байками".

– 22 февраля в Брюсселе состоялась еще одна акция: более 100 украинских активистов и местных жителей собрались на публичную манифестацию "Память обязывает". Они развернули огромные флаги Украины и Евросоюза как символ единства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!