Соглашение с Ираном скоро будет подписано, документы уже почти готовы, – Трамп

Мирное соглашение между США и Ираном, которое должно завершить войну и открыть Ормузский пролив, может быть заключено уже в ближайшие дни. Текст договоренностей практически готов.

Видео дня

Об этом в четверг, 11 июня, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед прессой в Овальном кабинете Белого дома. Он анонсировал "большое урегулирование" и предположил, что оно состоится очень скоро.

Трамп убежден, что переговоры принесут результаты

Республиканец сказал, что ожидает церемонии подписания документа в ближайшее время. Вероятно, она будет организована в Европе, и на ней будет присутствовать американский вице-президент Джей Ди Венс.

"Достигнуто прекрасное соглашение с Ираном... Возможно, мы подпишем его в Европе, возможно, в эти выходные", – отметил глава Белого дома.

"Документы сейчас имеют окончательный вид, так что посмотрим. Посмотрим. Это следует сделать довольно быстро", – добавил Трамп.

Также президент сообщил, что перед брифингом в Овальном кабинете он поговорил с рядом лидеров, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и руководителей стран Персидского залива.

Хотя в течение последних нескольких месяцев он неоднократно заявлял, что переговоры вот-вот завершатся, Трамп заверил, что последние военные действия Соединенных Штатов подтолкнули Тегеран к заключению мирного соглашения.

"Они перенесли удары, которые мало кто смог бы выдержать, и они хотят заключить соглашение гораздо больше, чем я. Как вы знаете, они недавно получили очень сильный удар, и мне не нравится, когда приходится поступать таким образом, но я счел это необходимым", – сказал республиканец журналистам.

Добавим: на этого фоне анонса о мирной сделке мировые цены на нефть снизились на 4,5–5%. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с середины апреля опустилась ниже 89 долларов, следует из данных торгов.

Как писал OBOZ.UA:

– Накануне в четверг президент Соединенных Штатов неожиданно сообщил об отмене запланированных на вечер 11 июня "очень мощных" ударов по Исламской Республике. По словам Дональда Трампа, такое решение он принял из-за того, что переговорный процесс был "вынесен на самый высокий уровень" в Иране и одобрен.

– Трамп признался, что США тайно вывозили иранскую нефть через Ормузский пролив. Они транспортировали более 100 миллионов баррелей, прежде чем об этом узнал Иран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!