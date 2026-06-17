Соглашение между США и Ираном предусматривает создание многомиллиардного фонда инвестиций для Тегерана: в Reuters раскрыли подробности

В рамках соглашения между США и Ираном планируется создание инвестиционного фонда в размере 300 миллиардов долларов. Этот инструмент направят на рост экономики Ирана и используют как стимул для прекращения войны.

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Примечательно, что более половины этой суммы уже выделено в пользу Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Частный капитал вместо репараций

Источники, непосредственно знакомые с условиями сделки, рассказали, что новый финансовый инструмент, получивший название Фонд реконструкции и развития, представляет собой исключительно частный инвестиционный инструмент, а не государственную программу восстановления или репараций. Источник подчеркнул, что фонд не будет включать бюджетные средства или гранты.

Финансирование согласились предоставить частные компании из США, арабских государств Персидского залива, Азии (включая Южную Корею, Японию, Сингапур и Малайзию), а также страны Южной Америки и Африки.

Инвестиции будут направлены в ключевые сектора иранской экономики: энергетику, логистику, производство и транспорт. В частности, планируется восстановление пострадавших в ходе конфликта объектов, таких как металлургический комплекс Мобараке, нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и транспортная инфраструктура.

Компромисс после военных действий

Создание фонда стало альтернативой первоначальным требованиям Тегерана. Высокопоставленный иранский источник сообщил, что изначально Иран требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб от войны.

Вашингтон ответил отказом, после чего стороны пришли к идее привлечения частных инвестиций, в том числе через кредитные линии и прямое финансирование со стороны стран региона. Рамочный план предусматривает не только создание фонда, но и прекращение американской блокады Ирана, а также возобновление работы Ормузского пролива.

Условия Вашингтона и ядерный вопрос

Инвестиционный фонд полностью отделен от параллельных переговоров по отмене санкций США и разблокировке замороженных за рубежом суверенных активов Ирана. Однако доступ к новым ресурсам Тегеран получит только при выполнении жестких условий.

Представитель Белого дома сослалась на заявление вице-президента Джей Ди Вэнса. По его словам, Иран сможет воспользоваться поддержкой фонда, если полностью выполнит договоренности с Вашингтоном, которые включают демонтаж ядерной программы, ликвидацию запасов обогащенного урана, принятие жесткого режима международных инспекций и контроля.

Подписание меморандума 19 июня запустит 60-дневный подготовительный период. Сам фонд не начнет работу до тех пор, пока не будет заключено финальное соглашение.

Напомним, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные ядерные уступки в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть нацелены на получение односторонней выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

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