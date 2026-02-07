Собрали 350 тыс. подписей за отставку Фицо: в Словакии оппозиция требует досрочных выборов

Словацкая партия "Демократы" получила необходимые 350 тысяч подписей для объявления референдума о досрочных выборах в стране. Однако сбор подписей еще продолжается и продолжится до конца февраля с тем, чтобы собрать еще "тысячи подписей резерва", после чего словацкому президенту Петру Пеллегрини будет предоставлена соответствующая петиция с требованием переизбрать парламент и правительство страны.

Видео дня

Еще два отдельных требования партии "демократов" – восстановление в стране Специальной прокуратуры и Нацагентства по расследованию уголовных дел, а также отмена пожизненной пенсии для Роберта Фицо. Так было объявлено политической силой по факту получения необходимых подписей жителей страны.

Что предшествовало

"Демократы" объявили сбор подписей под соответствующей петицией еще в прошлом году. В январе акция была продлена на фоне начала расследования Еврокомиссии в отношении действий действующего премьера Роберта Фицо.

Расследование касается ликвидации в стране ряда антикоррупционных органов, среди которых так называемое "Бюро защиты информаторов", а также вышеупомянутые Спецпрокуратура и Нацагентство по расследованию. В Еврокомиссии заявили, чтовозмущены "попыткой Фицо заменить эти органы новой институцией, руководство которой будет назначаться политически".

Перевыборы в Словакии

"Референдум является легитимным инструментом демократии. 350 тысяч граждан прислали правительству четкий политический сигнал, который они не могут игнорировать", – сказал председатель партии "Демократов" Ярослав Надь.

Он добавил, что за каждой подписью стоит конкретный человек – "разочарованный, разгневанный, уставший от лжи, хаоса и возвращения в прошлое, которое мы наблюдаем в течение двух с половиной лет правления Роберта Фицо".

По словам Надя, "люди устали от Роберта Фицо, более 70 процентов граждан Словакии очень недовольны его правительством".

Законное давление на власть

"Референдум сегодня является одним из конституционных инструментов для создания давления на власть и, наконец, прекращения деятельности правительства Роберта Фицо. Это шанс для граждан прийти и сказать "нет" правительству и правительственной коалиции", – добавил заместитель председателя партии Юрай Шелига.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Словакии Петер Пеллегрини вместе с Робертом Фицо и председателем парламента Рихардом Раши заявили, что Словакия больше не будет предоставлять Украине военную и финансовую помощь. Страна сосредоточится на внутриполитических вопросах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!