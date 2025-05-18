Смотреть в будущее и не быть автократом: основные тезисы проповеди Папы Льва XIV во время интронизации

В Ватикане прошла церемония интронизации нового Папы Римского. В своей проповеди Лев XIV призвал смотреть в будущее, пообещал сохранить наследие Католической Церкви и не править как "автократ".

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Об этом сообщает BBC News. В частности, Папа семь раз употребил слова "единство" или "единый" и четыре раза слово "гармония".

В своей речи, произнесенной на итальянском языке, понтифик заявил, что принимает возложенную на него миссию "со страхом и трепетом". В то же время как духовный лидер 1,4 миллиарда католиков по всему миру, он намерен смело встречать вызовы сегодняшнего дня. Папа также пообещал продолжить дело Франциска, по крайней мере в таких ключевых вопросах, как борьба с бедностью и защита окружающей среды.

Лев XIV подчеркнул, что кардиналы выбрали его потому, что видели в нем человека, "способного сохранить богатое наследие христианской веры и одновременно смотреть в будущее, чтобы ответить на вопросы, проблемы и вызовы современного мира".

"Речь никогда не идет о том, чтобы захватить других силой, религиозной пропагандой или средствами власти. Наоборот, речь всегда и только о любви, как это делал Иисус ... Братья и сестры, я хотел бы, чтобы нашим первым большим желанием была единая Церковь, знак единства и общения, которая станет залогом для мира", – сказал он.

Во время церемонии понтифик получил два символических предмета: палиум – литургическое одеяние, пояс из овечьей шерсти, символизирующий его роль пастыря, и "перстень рыбака" с изображением святого Петра, который держит ключи от рая.

Стоит отметить, что перстень отливают для каждого нового Папы, и после смерти или отречения его владельца он будет разбит. Все последующие Папы ведут свою родословную от Петра, первого понтифика. Лев XIV является 267-м по счету и первым родом из США.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 18 мая, в Ватикане состоялась интронизация Папы Римского Льва XIV. Среди присутствующих было немало мировых лидеров и королевских особ, в частности вице-президент США Дж. Д. Вэнс, премьер-министр Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард. Также в Ватикан приехал украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди.

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