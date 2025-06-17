СМИ: в Хайфе после атаки Ирана остановился нефтеперерабатывающий завод, погибли люди. Фото

В результате иранского обстрела Израиля ночью 16 июня в городе Хайфа был прилет в районе нефтеперерабатывающего завода Bazan Group. Три человека погибли; работа всех объектов НПЗ была приостановлена.

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В Bazan Group подтвердили атаку. Компания сообщила, что значительно повреждена электростанция, "в связи с чем все объекты нефтеперерабатывающего завода и дочерних компаний остановлены", передает The Times of Israel.

Представители Bazan Group заверили, что сотрудничают с Израильской электрической компанией с целью возобновления подачи электроэнергии на НПЗ.

Над нефтезаводом в Хайфы в течение многих лет нависала угроза нападения со стороны противников Израиля, но ранее он никогда не подвергался прямому удару.

Местные жители, экологи и активисты давно лоббируют закрытие НПЗ и его перенос в другое место из-за сильного загрязнения окружающей среды и опасений катастрофических последствий в случае разрушения.

В 2022-м израильское правительство проголосовало за перенос объекта до 2030 года. Работы по демонтажу ряда крупных нефтяных резервуаров, прилегающих к объекту, должны были начаться в этом году.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Иран через арабских посредников передал сигнал о готовности вернуться к переговорам касательно своей ядерной программы. Это произошло на фоне интенсивных израильских атак, продолжающихся с 13 июня.

– 16 июня президент США Дональд Трамп сказал, что иранцы "хотели поговорить". Но, как высказался республиканец, "они должны были сделать это раньше".

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