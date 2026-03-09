'Опережает график': Трамп заявил, что война против Ирана может скоро завершиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана может завершиться значительно быстрее, чем ожидалось изначально. По его словам, ход боевых действий уже существенно опережает предыдущие прогнозы.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на интервью американского президента телеканалу CBS News.

Трамп заявил, что конфликт с Ираном "почти завершен", а Соединенные Штаты продвинулись значительно дальше, чем предполагал его первоначальный график.

"Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет коммуникаций, фактически нет авиации", – сказал Трамп.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоносителей. По словам президента США, сейчас суда начали проходить через пролив, но он "думает о том, чтобы взять его под контроль".

Ормузский пролив является одним из важнейших узлов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Через него проходит примерно пятая часть глобальных поставок этих ресурсов. На фоне войны судоходство в этом районе было почти полностью заблокировано.

В ходе интервью Трамп также заявил, что ход войны значительно опережает его первоначальную оценку, согласно которой боевые действия могли длиться 4-5 недель.

Отдельно президент США прокомментировал вопрос нового верховного лидера Ирана. Относительно Моджтабы Хаменеи, сына убитого верховного лидера, Трамп сказал: "У меня нет для него никакого сообщения".

В то же время он отметил, что имеет собственное видение того, кто мог бы возглавить Иран в будущем, однако не стал раскрывать деталей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп раскритиковал нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. Он заявил, что не доволен выбором Совета экспертов.

