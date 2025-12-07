'Слышали похожее от России': в Норвегии ответили на стратегию безопасности США

Замечания, которые обновленная Стратегия национальной безопасности США высказывает относительно Европы, европейские политики, мягко говоря, не приняли. Пожалуй, наиболее метко прокомментировал текущую позицию американского правительства министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде – он отметил, что Европа "уже слышала нечто похожее от России".

По его словам, Европа "не узнает себя" в том, какой она изображена в Стратегии национальной безопасности США. Однако европейские политики "не признают" замечаний администрации американского президента.

Что предшествовало

Накануне Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергнута критике. В стратегии, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов.

Также в документе подчеркивается идеологическая пропасть, появившаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Реакция Норвегии

"Наиболее странным для европейцев является то, что в США считают, будто бы Европа находится в процессе культурного разрушения самой себя. Они критически относятся к нашей политике в отношении иммиграции и к тому, что ультраправым не дают захватить власть", – сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Обнародованную Стратегию норвежский дипломат назвал "мощным ударом".

"Мы этого не признаем, – говорим мы и наши европейские коллеги", – добавил он.

Двойные стандарты

Дипломат не сказал прямо, но довольно прозрачно намекнул, что у нынешней администрации действующего президента США двойные стандарты: американская Стратегия нацбезопасности "призывает уважать Ближний Восток таким, какой он есть", тогда как "в отношении Европы предлагается активная поддержка сил, которые якобы помогут исправить нынешний курс".

"Это немного напоминает то, что мы слышали раньше от России", – считает Эспен Барт Эйде.

Реакция Польши

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск также обратился к Соединенным Штатам по поводу указанной Стратегии.

"Дорогие американские друзья, Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось", – в частности, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, среди прочего, в Стратегии национальной безопасности США также говорится о том, что среди "основных интересов Соединенных Штатов – переговоры о скорейшем прекращении боевых действий в Украине" и снижение риска конфронтации России с другими странами Европы.

