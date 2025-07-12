Словакия может разблокировать новые санкции ЕС против России: Фицо назвал условие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова снять блокировку с 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Однако лишь при условии, что удастся достичь договоренности о смягчении последствий запрета на поставки российского газа.

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Об этом пишет Politico. Словакия выступает против нового пакета санкций из-за планов Еврокомиссии прекратить импорт российского газа до 2028 года. Братислава считает, что это создаст серьезные экономические риски, ведь страна до сих пор в значительной степени зависит от российского топлива.

"Нам нужно что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет стопроцентный результат. Мы хотим политических обязательств, гарантий от партнеров и Еврокомиссии, что эта проблема не останется только на совести Словакии", – заявил Фицо.

"Мы хотим решить этот вопрос до вторника, поскольку напряженность растет со всех сторон", – добавил он.

Фицо заявил, что соглашение о запрете поставок газа может означать, что Словакия снимет блокирование соглашения о санкциях на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе во вторник. Он отметил, что в последние дни общался с лидерами Германии и Польши.

Новый раунд ограничений, предложенный Еврокомиссией, включает меры против российских энергетических доходов, финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика государства-агрессора России "перегрета" из-за военных расходов и, если на нее нажать как следует, может "взорваться". Поэтому Европейскому Союзу нужно усилить санкционные ограничения, приняв новый, 18-й пакет.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за то, чтобы Европа закрыла пробелы в военной поддержке Украины после приостановления поставок ракет от Соединенных Штатов. Также она призвала сильнее давить на Российскую Федерацию, вводя больше санкций.

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