'Слишком рано': Мэлони выступила против возвращения к российскому газу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пока преждевременно говорить о возобновлении импорта российского газа, несмотря на рост цен на энергоносители. Она подчеркнула, что экономическое давление на Россию остается ключевым инструментом для достижения мира.

Об этом пишет Bloomberg. Заявление Мелони прозвучало на фоне дискуссий в Италии относительно возможного пересмотра энергетической политики из-за войны в Иране и дефицита поставок.

По словам Мелони, Италия должна действовать осторожно и не спешить с решениями о возвращении к российскому газу. Она подчеркнула, что санкционное давление на Россию является самым эффективным оружием, с помощью которого можно добиться завершения войны против Украины.

Премьер также выразила надежду, что к 2027 году, когда вопрос энергоснабжения может встать особенно остро, ситуация в Украине изменится благодаря прогрессу в достижении мира.

"Я продолжаю надеяться, что когда проблема может возникнуть серьезно, то есть в январе 2027 года, мы сможем достичь прогресса в установлении мира в Украине. Мы не должны забывать, что экономическое давление, которое мы оказывали на Россию, в конце концов, является сильнейшим оружием, которое мы имеем для построения мира", – сказала она.

Мелони отреагировала на заявление руководителя энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, который заявил, что планы по запрету импорта сжиженного природного газа из России следует приостановить. Он сказал, что Италия очень зависит от газа для своих энергетических потребностей, а война в Иране имела последствия.

"Мы должны быть очень осторожными в том, как мы движемся с этой точки зрения. Пока рано говорить о такой динамике", – подчеркнула Мелони.

Италия активизировала поиск альтернативных источников газа

Ситуация осложняется из-за войны в Иране, которая повлияла на глобальные энергетические рынки, в частности из-за рисков для поставок через Ормузский пролив. Италия особенно пострадала от закрытия пролива.

В ответ Рим активизировал поиск альтернативных источников газа, начав переговоры с Алжиром и странами Персидского залива.

В то же время в политической среде Италии мало кто поддерживает быстрое возвращение к закупкам российского газа. В частности, бывший премьер Джузеппе Конте заявил, что такие шаги возможны только после достижения справедливого мирного урегулирования для Украины.

Кроме этого, Мелони призвала Европейский Союз пересмотреть бюджетные правила, чтобы помочь странам справиться с ростом цен на энергию. Она предупредила, что промедление с решениями может иметь серьезные экономические последствия для Европы.

Нынешняя ситуация вокруг Ормузского пролива

С момента начала войны, 28 февраля, Иран заблокировал Ормузский пролив для всех судов, кроме собственных и своих союзников. Тегеран стремится установить постоянный контроль над водным путем и взимать налоги с судов, которые им проходят.

В понедельник 13 апреля американские военные начали блокаду пролива. Об этом сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social. Заявлено, что американская блокада протянется на восток от Ормуза – в Оманском заливе и до Аравийского моря.

Причиной для очередной морской блокады стал провал переговоров о прекращении войны, состоявшихся на выходных. Сервисы отслеживания судов показали, что два корабля развернулись в проливе, когда блокада вступила в силу.

Як повідомляв OBOZ.UA, цены на газ существенно выросли. Это произошло на европейском рынке на фоне заявления президента Трампа о блокаде Ормузского пролива.

