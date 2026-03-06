В Иране заявили о помощи России и Китая в войне с США и Израилем

В Иране заявили о "политической и другой" помощи России и Китая в войне с США и Израилем. Однако в чем заключается эта помощь, не уточнили.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC. Чиновник отметил, что военная помощь Москвы и Пекина "поступала в Тегеран всегда".

"Они поддерживают нас политически и другим образом. Наше военное сотрудничество с Россией не является секретом. Мы работали вместе в прошлом. Это продолжалось и, вероятно, будет продолжаться", — сказал Аракчи, отказавшись предоставлять подробности о сотрудничестве с другими странами "в разгар войны".

Что говорят в Китае и России

Заявление иранского чиновника Пекин пока не комментировал. В то же время до этого, в Кремле заявляли, что Россия не получала от Ирана обращений о помощи, в частности военной.

В январе 2025 года Москва и Тегеран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который определяет основные направления долгосрочного сотрудничества между странами — в политике, экономике, транспорте, энергетике и гуманитарной сфере, а также предусматривает координацию подходов в вопросах безопасности.

В то же время договор не содержит положений о взаимной военной помощи, и не предусматривает автоматического вступления одной страны в конфликт на стороне другой.

По поводу этого документа ранее выступил с заявлением российский пропагандист Владимир Соловьев, лживо заявив, что такого договора между Тегераном и Москвой нет.

"Нельзя поддержать того, кто не хочет, чтобы его поддержали. А если хочешь — оформи соответствующим образом юридический документ и ратифицируй его. Вот как у нас было с Беларусью и КНДР", — цинично заявлял он.

В то же время сам Аббас Аракчи ранее заявлял, что Корпус стражей исламской революции готов к наземному вторжению американских войск. Любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта режим отвергает, заверив, что Иран и раньше, и сейчас "не просит прекращения огня".

"Нет, мы не просим прекращения огня, ждем американских военных. Потому что мы уверены, что можем им противостоять, а это является для них большой катастрофой", – сказал Аракчи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп не признает в качестве вероятного лидера Ирана Моджтаба, который является сыном ликвидированного Али Хаменеи. Зато глава Белого дома хочет лично принять участие в избрании следующего иранского руководителя.

