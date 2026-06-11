Трамп пригрозил Ирану 'очень сильным' ударом и рассказал, какие объекты намерены захватить США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные наносят по Ирану "очень сильный удар" в ближайшую ночь. После этого Вашингтон планирует установить контроль над ключевыми объектами нефтяной отрасли страны и ее энергетическими рынками.

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Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. Военный потенциал Ирана уже существенно ослаблен в результате предыдущих операций.

В частности, были уничтожены значительная часть иранских военно-воздушных и военно-морских сил, системы радиолокации, противовоздушной обороны и другие средства защиты.

"Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесут Ирану ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ УДАР", — написал Трамп в –.

В то же время он заявил, что после этого США намерены взять под контроль ключевые объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.

"В ближайшем будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой, что прекрасно работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки", — – отметил президент США.

Остров Харк является одним из главных экспортных нефтяных терминалов Ирана и играет ключевую роль в поставках иранской нефти на мировые рынки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что обострение конфликта вокруг Ирана и риски для мировых поставок нефти заставляют страны активнее инвестировать в возобновляемую энергетику, электромобили и энергетическую независимость. Именно нынешняя нестабильность может ускорить глобальный отказ от ископаемого топлива и сделать чистую энергию не только экологическим, но и стратегическим выбором.

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