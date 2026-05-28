Сколько лет понадобится США для восстановления запасов ключевых ракет после войны с Ираном: озвучен прогноз

Военная кампания против Ирана серьезно истощила арсенал ключевых высокоточных боеприпасов США. Опустошение складов создало опасную "зону уязвимости" на случай новых конфликтов.

Полностью восстановить ракетный арсенал американцам получится только к 2030 году. Об этом говорится в новом отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном в конце мая 2026 года.

Долгосрочное восстановление

Несмотря на то, что Штаты сохраняют достаточное количество вооружений для завершения текущего конфликта на Ближнем Востоке, опустошение складов создало опасный прецедент. В случае возникновения нового конфликта, например, в Западной части Тихого океана вокруг Тайваня, американская армия ощутит на себе дефицит ракет.

По оценкам аналитиков, сложнее и дольше всего будет восполнить запасы типов ракет, которые наиболее активно применялись в ходе конфликта. Речь идет, в первую очередь, о крылатых ракетах Tomahawk.

В ходе войны с Ираном было израсходовано более 1000 единиц Tomahawk. В оборонном бюджете на 2027 финансовый год закупка была резко увеличена до 785 ракет. Однако из-за производственного цикла (около 34 месяцев) эти ракеты начнут поступать на склады только весной 2030 года. Ожидается, что довоенный уровень запасов Tomahawk будет восстановлен лишь к началу 2031 года.

Также возник серьезных дефицит перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Напряженная кампания ПВО/ПРО, а также помощь Украине привели к расходу от 1060 до 1430 перехватчиков. Даже с учетом рекордного запроса Пентагона на покупку более 3200 ракет в 2027 году, восполнить дефицит удастся только к середине 2029 года.

Иранские ракетные удары потребовали интенсивного использования системы THAAD. Было израсходовано от 190 до 290 противоракет. Армия США запросила колоссальные 857 единиц на 2027 год, но на склады они начнут поступать не раньше середины 2029 года.

Среднесрочная перспектива

Военно-морские ракеты семейства Standard (SM), которые запускались с кораблей ВМС США для отражения атак, пострадали меньше, но также требуют времени на замену.

Расход зенитных и противоракетных систем составил от 130 до 250 единиц для SM-3 и от 190 до 370 для SM-6. По прогнозам аналитиков, восстановить их запасы до уровня начала 2026 года получится к концу 2028 или началу 2029 года.

Быстрее всего США смогут компенсировать затраты тактического ракетного вооружения воздушного и наземного базирования. Несмотря на массовое применение крылатых ракет JASSM класса воздух-поверхность, благодаря уже налаженным крупным темпам производства запасы восстановятся к середине 2027 года.

Высокоточных ракет PrSM для систем HIMARS в войне с Ираном было израсходовано от 40 до 70 единиц. Поскольку это новейшее вооружение, его довоенный запас был небольшим, и американская промышленность сможет вернуть показатели к норме уже к концу 2026 года.

Фактор союзников и меры администрации Трампа

Ситуация усугубляется обязательствами США перед союзниками. Например, Пентагону уже приходится менять приоритеты поставок и перенаправлять ракеты THAAD со сборочных линий американской армии, откладывая иностранные заказы. Аналогичные задержки могут коснуться Японии (ожидающей 400 ракет Tomahawk), Австралии и Нидерландов.

Администрация Дональда Трампа осознает критичность положения. В оборонном бюджете на 2027 год объемом 1,5 триллиона долларов заложены беспрецедентные суммы на закупку боеприпасов, а также готовятся дополнительные пакеты финансирования для ликвидации последствий операций на Ближнем Востоке.

Тем не менее даже при максимальном развертывании производственных мощностей и подписании многолетних рамочных соглашений с ВПК, американская промышленность не сможет восполнить запасы ракет мгновенно. Поэтому ликвидация ракетного дефицита останется многолетним проектом, ограничивающим возможности США на других театрах военных действий.

