'Придется завершить дело': Трамп сделал жесткое заявление после переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не доволен результатами переговоров с Ираном по возможной сделке. По его словам, Тегеран "очень хочет договориться", однако в случае провала переговоров Соединенные Штаты могут "завершить дело".

Об этом Трамп сказал во время заседания правительства в Белом доме. Его цитирует Reuters.

Трамп заявил, что США не удовлетворены переговорами

Американский президент сообщил журналистам, что переговорный процесс с Тегераном продолжается, однако Вашингтон пока не устраивают результаты консультаций.

"Иран очень настроен, они очень хотят заключить соглашение. Но пока они этого не достигли", — сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что США ожидают получить приемлемый для себя результат.

"Мы не довольны этим, но будем довольны", — заявил президент США.

"Или сделка, или придется завершить дело"

Трамп также сделал жесткое заявление относительно возможного развития событий, если переговоры не дадут результата. Он подчеркнул, что США или достигнет желаемого результата переговоров, или в случае их провала может прибегнуть к другим действиям.

"Мы будем довольны или этим, или нам придется просто завершить дело", — сказал он журналистам.

Что именно имел в виду президент США под фразой "завершить дело", он не уточнил.

Напряжение между США и Ираном сохраняется

Последние месяцы между Вашингтоном и Тегераном продолжаются сложные переговоры на фоне войны на Ближнем Востоке и споров вокруг иранской ядерной программы.

США и Израиль настаивают на ограничении иранских ядерных возможностей и требуют усиления международного контроля.

Иран, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не откажется от права на развитие собственной ядерной программы и обвинял Запад в давлении и угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности в Белом доме, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

