Сколько эстонцев готовы присоединиться к обороне страны: результаты соцопроса

Большинство жителей Эстонии – 81% – считает, что государство должно в любом случае оказывать вооруженное сопротивление, если подвергнется внешнему нападению. В то же время 62% эстонцев потенциально готовы участвовать в оборонной деятельности, которая учитывала бы их способности и навыки.

Последний показатель держится на этом уровне в течение последних двух лет. Это показал новый ежегодный опрос общественного мнения, проведенный по заказу Министерства обороны страны. Его результатами поделился портал ERR.

Что показало социсследование

"Готовность жителей Эстонии участвовать в оборонной деятельности остается в целом высокой", – заявили журналисты.

Они обратили внимание на рост доли жителей, которые считают, что через 10 лет в Эстонии будет опаснее, чем сегодня.Основными актуальными угрозами считаются распространение фейковых новостей и кибератаки.

Примерно половина респондентов считает, что в случае нападения Эстонию можно будет защитить до прибытия помощи от союзников; более половины считает, что страна хорошо развила национальную оборону за последние годы.

Деятельность и обучение Эстонских сил обороны оцениваются положительно – к примеру, 81% поддерживает сборы резервистов, а 79% – летные учения союзников в воздушном пространстве Эстонии.

Количество людей, выступающих за расширение диапазонов тренировок, выросло на три процентных пункта – до 64%.

С тем, что расходы на оборону стоит либо увеличить, либо сохранить на текущем уровне, согласны более двух третей опрошенных: 35% не против дальнейшего роста расходов и еще 35% считают целесообразным продолжать удерживать расходы на нынешнем уровне.

За сокращение военных расходов выступают 17%. Журналисты отметили, что этот показатель не изменился по сравнению с 2025-м (с тех пор расходы на безопасность составляют чуть более 3% от валового внутреннего продукта Эстонии).

