'Вопрос времени': в Эстонии могут ввести обязательный призыв женщин

Эстония рассматривает возможность введения обязательной срочной военной службы для женщин в рамках усиления обороноспособности страны. Причиной такого шага является опасение, что в будущем количества мужчин может оказаться недостаточно для выполнения задач национальной обороны.

Видео дня

Об этом сообщила глава Департамента оборонных ресурсов Эстонии Ану Раннавески в эфире Vikerraadio. Ее слова цитирует ERR.

Сокращение рождаемости заставляет Эстонию искать новые подходы к обороне

По словам чиновницы, переход к обязательной военной службе для женщин является лишь вопросом времени. Она отметила, что сейчас основу призыва в Эстонии составляют мужчины, однако демографические тенденции свидетельствуют о постепенном сокращении их количества, что может создать проблемы для комплектования армии в будущем.

Раннавески отметила, что времена, когда в стране ежегодно рождалось до 15 тысяч мальчиков, остались в прошлом. Сейчас этот показатель составляет лишь около 4–5 тысяч новорожденных юношей в год.

"Понятно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 4100 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной; мы не сможем укомплектовать 4100 человек", – объяснила она.

По оценкам Раннавески, если нынешние демографические тенденции сохранятся, Эстония еще примерно 14 лет сможет комплектовать армию исключительно за счет мужчин. В то же время она подчеркнула, что этот период пройдет быстро, поэтому уже сейчас необходимо искать долгосрочные решения для обеспечения оборонных потребностей страны.

Женщин могут активнее привлекать к обороне страны

Чиновница предостерегла, что дальнейшее сокращение количества юношей может привести к необходимости призыва мужчин с худшими показателями здоровья. Именно поэтому с осени 2023 года в эстонских гимназиях государственная оборона стала обязательным предметом, что должно способствовать большей заинтересованности молодежи, в частности девушек, военной службой.

Несмотря на это, количество женщин, добровольно поступающих на срочную службу, в последние годы постепенно уменьшается. Если в 2021 году службу начали 60 девушек, то в 2023 году их было 50, в 2024-м – 49, а в 2025-м – 45.

Вместе с тем Раннавески отметила, что женщины, которые все же выбирают военную службу, обычно демонстрируют высокий уровень мотивации.

Присяжный адвокат и член Кайтселийта Карин Мадиссон поддержала идею введения обязательной срочной службы для женщин, однако выразила мнение, что действующие физические требования являются слишком строгими.

По ее убеждению, женщины могут эффективно выполнять широкий спектр задач в Силах обороны, в частности в сферах логистики и медицины. Она также подчеркнула необходимость более широкого подхода к привлечению людей в систему безопасности государства, ведь кандидаты, которые не соответствуют физическим нормативам, могли бы быть полезными в других структурах, в частности в полиции, пограничной службе или подразделениях поддержки.

Напомним, ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна готова к российской агрессии "больше, чем НАТО в целом". В этом контексте он упомянул о системе призыва и резервных силах Эстонии, большом количестве военных учений и присутствии войск Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, эстонское правительство разрабатывает инструкцию для населения на случай воздушной опасности, в частности из-за риска появления беспилотников. Речь идет как о немедленной угрозе, так и о потенциальной, когда дрон может случайно попасть в воздушное пространство страны. Работа над новыми правилами продолжается сейчас, об этом сообщили представители власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!