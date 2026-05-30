'Это только начало': Эстония установила первые противодроновые системы на границе с Россией

На юго-востоке Эстонии, на трех участках сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России, заработали первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга беспилотников. До конца текущего года аналогичное оборудование планируется развернуть на всех участках сухопутной границы страны.

Этот шаг является лишь стартом масштабного проекта по созданию общенациональной сети мониторинга. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Новые меры безопасности

Как подчеркнул министр, недавние инциденты с беспилотниками подтвердили реалистичность оценки рисков при планировании оборонных возможностей. Таро добавил, что усиление контроля над восточной границей Эстонии напрямую повышает безопасность всей Европы.

"Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды", – заявил глава МВД.

Министр внутренних дел Эстонии 29 мая лично ознакомился с ходом строительных работ на восточной границе, в частности, на участке возле Саатсеского сапога, а также проверил состояние установки систем мониторинга вдоль реки Пиуса.

На тех отрезках границы, где стационарное оборудование пока отсутствует или требуется усиленный контроль, Департамент полиции и пограничной охраны уже задействовал новые мобильные системы мониторинга.

В настоящее время ведомство занимается закупкой оборудования для следующих участков границы. Сообщается, что строительные и подготовительные работы продвигаются строго по плану, а на некоторых объектах даже с опережением графика.

Напомним, Кая Каллас заявила, что Европейский Союз "осуждает инцидент" с попаданием российского беспилотника в жилой дом в Галаце, Румыния. Евросоюз выражает полную солидарность с Румынией из-за пострадавших в результате инцидента и одновременно угрожает "подорвать военную машину России".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 мая российский ударный дрон врезался в многоэтажный дом в Галаце, румынском городе недалеко от границы с Украиной. В результате взрыва в здании вспыхнул пожар; местные власти сообщили о по меньшей мере двух раненых (физически) и еще двух пострадавших (острая реакция на стресс).

