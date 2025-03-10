'Сказки, что войны никогда не будет в прошлом': Дуда – об ошибке Европы, ядерном зонтике и 'русском мире'

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо сделать Европу настолько сильной, чтобы она могла защитить себя от насилия в любой угрожающей ситуации. По его словам, главная ошибка Европы в том, что она ослабила себя в военном отношении. Но уже прошло то время, когда можно было говорить о конце истории и "рассказывать сказки" о том, что больше никогда не будет войны.

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Об этом Дуда сказал в интервью французскому телеканалу LCI, которое опубликовали на сайте его канцелярии. Он уверен, что эту ошибку стоит исправить и у Европы должна быть сдерживающая сила, чтобы никто не смог напасть.

"Нам нужно преодолеть ошибку, которую мы совершили как Европа, а именно, ослабили себя в военном отношении, с точки зрения безопасности, с точки зрения потенциала сдерживания. Достаточно сравнить расходы на оборону Франции, Польши и других стран до окончания холодной войны и после нее, а значит, и состояние наших военных и иммунных ресурсов, когда началась война в Украине. Я считаю, что, прежде всего, прошло то время, когда можно было говорить о конце истории и рассказывать сказки о том, что больше никогда не будет войны", – признался он.

Дуда добавил, что у всех членов Европейского Союза есть обязанность организовать сегодняшнюю Европу таким образом, чтобы "она была сильной и могла защитить себя от насилия".

"Это значит, что у нас должна быть сдерживающая сила, чтобы никто на нас не нападал", – подчеркнул он.

Также президент Польши прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о расширении ядерного зонтика на всю Европу.

"Я с большим удовлетворением принял предложение Эммануэля Макрона о расширении ядерного зонтика, потому что это жест, демонстрирующий чувство ответственности Франции также и за европейскую безопасность", – заявил Дуда.

Также у него поинтересовались о мнении относительно возможной отправки европейского миротворческого контингента в Украину после завершения боевых действий. По мнению политика, такое решение должно быть принято на саммите НАТО, однако Варшава может быть "освобождена" от отправки войск в Украину.

Он пояснил, что Польша расположена в непосредственной близости от России, поэтому "это, безусловно, будет использовано российской пропагандой, что не пойдет на пользу НАТО".

"Во-вторых, мы поддерживаем Украину 24 часа в сутки: территория Польши является передаточным ремнем всей помощи Украине. У нас есть одна автомагистраль, которая ведет из Западной Европы в Украину, у нас есть ширококолейная железнодорожная линия, которая ведет в Украину, у нас есть международный аэропорт, расположенный ближе всего к границе с Украиной, благодаря которому как военные, так и гуманитарные грузы со всего мира могут достигать всех уголков Украины. У нас постоянно звучат сигналы тревоги, и самолеты НАТО поднимаются в воздух для защиты неба, потому что россияне нарушают наше воздушное пространство, российские ракеты появляются в нашем небе, и, к сожалению, одна из них упала и убила двух наших граждан", – добавил Дуда.

Политик добавил, что "Россия всегда будет опасна, когда будет заниматься тем, что мы называем российским империализмом", который заключается в захвате других государств и народов, навязывании им своих моделей, что называется "русским миром", принуждении людей изучать русский язык, принимать традиции и религию, оккупировать земли, использовать природные ресурсы, колонизировать другие страны.

"Россия всегда была колониальной державой, просто она осуществляла свою колониальную политику иначе, чем западные страны. Россия колонизировала соседние страны, расширяя Советский Союз. Вот почему до сих пор говорят, что Россия – тюрьма народов, потому что она захватила многие народы, которые и сегодня проживают в России. Если посмотреть, кто на самом деле гибнет на войне сегодня, то это в первую очередь представители народов Дальнего Востока России", – пояснил Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дуда сказал, что миротворческая миссия европейцев в Украине может не понадобиться, если Киев и Вашингтон заключат соглашение о полезных ископаемых. Также Россия и США могут договориться о миссии под руководством ООН.

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