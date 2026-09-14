Сикорский и пресс-секретарь Навроцкого устроили публичную ссору из-за кандидатуры посла в Украине: что происходит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично вступил в спор с пресс-секретарем президента Кароля Навроцкого Рафалом Лескевичем по поводу кандидатуры Петра Лукасевича на должность посла Польши в Украине. Лескевич допустил, что Навроцкий может не одобрить кандидатуру дипломата, тогда как Сикорский заявил, что президент не имеет права отклонять кандидатов, которых уже одобрила парламентская комиссия по иностранным делам.

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Об этом пишет польское издание Onet. Польский министр вступился за Пётра Лукасевича и резко ответил представителю президента.

В администрации Навроцкого выступили против Лукасевича из-за его отношения к истории

Петр Лукасевич с сентября 2024 года возглавляет посольство Польши в Украине в качестве временного поверенного в делах. Его кандидатуру на должность полноправного посла сейчас обсуждают на фоне спора между польским МИД и президентской администрацией.

В эфире радио TOK FM пресс-секретарь президента Лескевич заявил, что Навроцкий готов обсудить этот вопрос с Сикорским. В то же время он добавил, что президент может не одобрить кандидатуру Лукасевича.

"Призываю внимательно изучить биографию господина Лукасевича и то, чем он занимался в прошлом. А также призываю прислушаться к выступлению господина Лукасевича во время празднования годовщины Волынской резни", — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Лескевича, Навроцкий и Сикорский якобы уже имели готовое другое решение относительно этой должности, однако его заблокировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Сикорский резко ответил представителю президента

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко ответил на заявление Лескевича.

"Президент не имеет права придирчиво относиться к кандидатам, утвержденным парламентской комиссией по иностранным делам. Вы не двор Короля-Солнца", — заявил глава польского МИД.

Что предшествовало

Временный поверенный в делах Польши Пётр Лукасевич столкнулся с волной критики после выступления во время мемориальных мероприятий, посвященных годовщине Волынской трагедии, которые 11 июля прошли в украинской Олике. Дипломат вместе с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем принимал участие в церемонии почтения памяти жертв.

В своей речи Лукасевич упомянул не только о польских жертвах украинского насилия на Волыни, но и об украинцах, погибших в результате насилия со стороны Польши.

"Склоняя голову перед польскими жертвами украинского насилия на Волыни, я не могу не вспомнить об украинских жертвах польского государства до войны и во время нее. Я не создаю симметрии, но мы помним то, что было позорным и недостойным", — заявил дипломат.

Его слова резко раскритиковал президент Института правовой культуры Ordo Iuris Ежи Квасьневский.

"Есть два варианта: либо дипломат предал политику правительства и Радослава Сикорского, и в таком случае его следует уволить с треском; либо он этими словами реализовал политику правительства и Радослава Сикорского, и в таком случае он останется на внешней службе Министерства иностранных дел. Узнаем в понедельник. И сделаем выводы", – заявил Квасьневский.

Глава польского МИД тогда встал на защиту дипломата. Сикорский заявил, что Лукасевич высказался в духе примирения между двумя народами.

"Посол Лукасевич, рисковавший жизнью ради родины под российскими бомбами, высказался в христианском духе: „Мы прощаем и просим прощения". Ведь перед лицом общей угрозы он работает на благо примирения", – сказал Сикорский.

Он также обвинил часть польских националистов в попытках настроить поляков и украинцев друг против друга.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше лидер ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун совершил акт вандализма. Вместе с соратником он, вооружившись молотом, разгромил памятник воинам УПА в польском населенном пункте Белосток Люблинского воеводства.

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