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Взял в руки молот: скандальный польский политик похвастался, как разрушает памятник УПА. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости политики
4 минуты
1,0 т.
Польский ультраправый политик Гжегож Браун громил обелиск на месте массового захоронения бойцов УПА в Польше
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В Польше лидер ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун совершил акт вандализма. Вместе с соратником он, вооружившись молотом, громил памятник воинам УПА в польском населённом пункте Белосток Люблинского воеводства.

Мемориал установлен на месте массового захоронения украинцев, погибших в 1946 году в боях против советского НКВД. Своим поступком Браун похвастался в соцсети Х.

Скандальный политик в Польше разбил мемориал на месте захоронения воинов УПА

Своим поступком 10 сентября похвастался польский ультраправый монархист Гжегож Браун. В своём аккаунте в сети Х он выложил видео, на котором запечатлён акт вандализма, совершённый им и его соратником. Они с помощью молота и топора разбивали памятник погибшим воинам УПА, установленный на месте их массового захоронения в населенном пункте Бялисток Грубешевского повета Люблинского воеводства.

На видео скандальный политик с помощью молота разбивает высеченные в камне имена украинцев. Также он комментирует свои действия. Браун, в частности, заявляет, что мемориал следует немедленно демонтировать.

"Этот вопрос следовало решить уже в первый день после обнаружения этого, кстати, анонимного самовольного сооружения силами служб, и вовсе не обязательно специальных. Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования преступления оправдания нацизма и бандеризма", – отметил политик.

Польский политик совершает акт вандализма на месте захоронения воинов УПА
Польский политик совершает акт вандализма на месте захоронения воинов УПА
Польский политик совершает акт вандализма на месте захоронения воинов УПА
Гжегож Браун
Польский политик совершает акт вандализма на месте захоронения бойцов УПА
Польский политик совершает акт вандализма на месте захоронения воинов УПА

Браун подчеркнул, что этим делом должна была заняться полиция или другие соответствующие службы уже в тот момент, когда памятник был открыт.

То же самое лидер "Конфедерации польской короны" написал и в комментарии к опубликованному ролику.

"Памятник УПА в общине Долгобичев в гмине Грубешевской подлежит сносу. Обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида поляков, должен быть демонтирован с помощью профессиональных инструментов немедленно после документирования преступления бандеровщины!" – заявил Браун.

Скриншот твита

Вместе с тем, как следует из заявлений этого политика, известного своими симпатиями к России, преступления советской власти, в частности, против Польши и польского народа, "память поляков" никоим образом не оскорбляют. Ведь с обелиска он сбивал имена 41 украинского повстанца, погибших в боях с карательными отрядами НКВД в феврале 1946 года – и похороненных в Белостке

Место памяти функционирует с 90-х годов, а в нынешнем виде — в виде камня с высеченными на нём именами погибших – с 2019 года.

Памятник воинам УПА в Бялистке, 23 сентября 2013 г.

Обелиск уже несколько раз подвергался повреждениям со стороны вандалов. Летом 2026 года его обрисовали краской из баллончика, а также вырезали арку, украшавшую камень. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

Очередной акт вандализма был совершен в воскресенье, 6 сентября: тогда были повреждены надписи на памятнике. Местная полиция, как писало польское издание RMF24, начала расследование по факту "оскорбления памятника и места упокоения украинских воинов, а также разжигания ненависти по национальному признаку и повреждения имущества". Правоохранители тогда заявляли, что начали поиск виновных.

Как сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры в Замости, прокурор Рафал Кавалец, следователи получили опубликованную Брауном запись, зафиксировавшую инцидент, и опросили свидетелей.

Пресс-секретарь добавил, что никому не были предъявлены никакие обвинения. Он не исключил, что в случае необходимости будет применена процедура лишения иммунитета.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам издания Politico, популистская риторика в Польше превратила украинцев в мишень. В стране резко участились нападения на граждан Украины, а праворадикальные и националистические политики своими заявлениями способствуют усилению враждебных настроений. Ситуация обостряется в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в 2027 году.

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