Взял в руки молот: скандальный польский политик похвастался, как разрушает памятник УПА. Видео

В Польше лидер ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун совершил акт вандализма. Вместе с соратником он, вооружившись молотом, громил памятник воинам УПА в польском населённом пункте Белосток Люблинского воеводства.

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Мемориал установлен на месте массового захоронения украинцев, погибших в 1946 году в боях против советского НКВД. Своим поступком Браун похвастался в соцсети Х.

Скандальный политик в Польше разбил мемориал на месте захоронения воинов УПА

Своим поступком 10 сентября похвастался польский ультраправый монархист Гжегож Браун. В своём аккаунте в сети Х он выложил видео, на котором запечатлён акт вандализма, совершённый им и его соратником. Они с помощью молота и топора разбивали памятник погибшим воинам УПА, установленный на месте их массового захоронения в населенном пункте Бялисток Грубешевского повета Люблинского воеводства.

На видео скандальный политик с помощью молота разбивает высеченные в камне имена украинцев. Также он комментирует свои действия. Браун, в частности, заявляет, что мемориал следует немедленно демонтировать.

"Этот вопрос следовало решить уже в первый день после обнаружения этого, кстати, анонимного самовольного сооружения силами служб, и вовсе не обязательно специальных. Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования преступления оправдания нацизма и бандеризма", – отметил политик.

Браун подчеркнул, что этим делом должна была заняться полиция или другие соответствующие службы уже в тот момент, когда памятник был открыт.

То же самое лидер "Конфедерации польской короны" написал и в комментарии к опубликованному ролику.

"Памятник УПА в общине Долгобичев в гмине Грубешевской подлежит сносу. Обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида поляков, должен быть демонтирован с помощью профессиональных инструментов немедленно после документирования преступления бандеровщины!" – заявил Браун.

Вместе с тем, как следует из заявлений этого политика, известного своими симпатиями к России, преступления советской власти, в частности, против Польши и польского народа, "память поляков" никоим образом не оскорбляют. Ведь с обелиска он сбивал имена 41 украинского повстанца, погибших в боях с карательными отрядами НКВД в феврале 1946 года – и похороненных в Белостке

Место памяти функционирует с 90-х годов, а в нынешнем виде — в виде камня с высеченными на нём именами погибших – с 2019 года.

Обелиск уже несколько раз подвергался повреждениям со стороны вандалов. Летом 2026 года его обрисовали краской из баллончика, а также вырезали арку, украшавшую камень. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

Очередной акт вандализма был совершен в воскресенье, 6 сентября: тогда были повреждены надписи на памятнике. Местная полиция, как писало польское издание RMF24, начала расследование по факту "оскорбления памятника и места упокоения украинских воинов, а также разжигания ненависти по национальному признаку и повреждения имущества". Правоохранители тогда заявляли, что начали поиск виновных.

Как сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры в Замости, прокурор Рафал Кавалец, следователи получили опубликованную Брауном запись, зафиксировавшую инцидент, и опросили свидетелей.

Пресс-секретарь добавил, что никому не были предъявлены никакие обвинения. Он не исключил, что в случае необходимости будет применена процедура лишения иммунитета.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам издания Politico, популистская риторика в Польше превратила украинцев в мишень. В стране резко участились нападения на граждан Украины, а праворадикальные и националистические политики своими заявлениями способствуют усилению враждебных настроений. Ситуация обостряется в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в 2027 году.