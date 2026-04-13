Сийярто, который сливал Лаврову документы ЕС, "исчез" из публичного пространства после поражения Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после поражения Виктора Орбана на выборах, которое произошло на фоне громкого скандала. Журналисты обнародовали записи его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые указывают на готовность передавать информацию, связанную с евроинтеграцией Украины.

Видео дня

Это вызвало новую волну критики в адрес венгерских властей. Об исчезновении Сийярто сообщает венгерское медиа 444.hu.

В центре скандала оказались перехваченные разговоры между Сийярто и Лавровым, в которых российский министр интересуется деталями переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. В частности, он просил предоставить документ, касающийся компромиссов между Киевом и ЕС, обращая внимание на вопрос прав национальных меньшинств.

В ответ Сийярто согласился передать документ через посольство Венгрии в Москве, заявив, что это будет сделано немедленно по дипломатическим каналам. В разговоре стороны также обсуждали тему языковой политики в Украине, которую Россия традиционно использует как один из аргументов для давления.

Речь идет о рамочном документе переговоров, который на тот момент уже был публичным. В то же время он не исключил, что запрос Лаврова мог быть своеобразной проверкой готовности венгерской стороны сотрудничать и передавать информацию.

Скандал вокруг возможного "слива" информации стал одним из факторов, повлиявших на политическую ситуацию в Венгрии накануне выборов.

Напоминаем, что 12 апреля завершились парламентские выборы, которые уже назвали самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает должность премьер-министра с 2010 года, признал свое поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, группа журналистов-расследователей получила еще один перехваченный разговор между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!