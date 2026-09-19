Швейцария приняла новую стратегию безопасности на фоне войны РФ против Украины

Федеральный совет Швейцарии утвердил новую стратегию национальной безопасности, направленную на адаптацию страны к нестабильной и изменчивой международной обстановке. Ключевыми факторами для реформирования оборонного сектора стали агрессия России против Украины.

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Также власти учли рост гибридных угроз и высокую зависимость критических сфер от внешних факторов. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу.

Ключевые приоритеты и структура документа

Новая стратегия политики безопасности включает 10 основных целей и 46 конкретных мер. В фокусе внимания – противодействие наиболее вероятным вызовам: гибридным и дистанционным атакам, а также организованной преступности.

Правительство выделило три главных направления работы:

– укрепление устойчивости: повышение готовности государства, экономики и общества к кризисам.

– защита инфраструктуры: усиление безопасности гражданского населения, государственных институтов и критически важных объектов.

– развитие обороноспособности: подготовка страны к эффективному противостоянию потенциальному вооруженному нападению.

Международное сотрудничество и внутренние вызовы

В правительстве подчеркивают, что ослабление международного порядка и соперничество крупных держав требуют от Швейцарии заблаговременного наращивания оборонного потенциала.

В вопросах обороны страна намерена не только развивать собственные ресурсы, но и активно взаимодействовать с государствами-партнерами. При этом стратегия учитывает и традиционные риски внутренней безопасности, включая стихийные бедствия, пандемии и кибератаки.

Федеральный совет поручил профильным ведомствам приступить к внедрению запланированных мер без промедления. Координация всех процессов возложена на Государственный секретариат по вопросам политики безопасности. Для оценки эффективности решений будет создана специальная система мониторинга, а итоговый отчет о реализации стратегии правительство рассчитывает получить к концу 2028 года.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решил констатировать, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС.

Как писал OBOZ.UA, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к кардинальному пересмотру системы безопасности ЕС. В частности, предлашается основать Европейский совет безопасности для оперативности принятий решений и формирования единого оборонного фронта.

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