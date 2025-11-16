Шторм 'Клаудия' привел к катастрофе в Британии, в Португалии есть погибшие. Фото и видео

Шторм "Клаудия" с середины этой недели свирепствует в Европе, в частности в Португалии, в части Испании, Ирландии и Великобритании. Непогода уже унесла жизни трех человек, десятки получили ранения из-за экстремальных погодных условий.

Об этом пишет Reuters. Шторм вызвал сильные дожди и наводнения в Британии, а на юг Португалии обрушился торнадо.

Ситуация в Португалии

Португалия и некоторые части соседней Испании столкнулись с экстремальными условиями, вызванными штормом "Клаудия", который к субботе достиг частей Великобритании и Ирландии.

В четверг спасатели нашли тела пожилой пары в их затопленном доме в Фернау-Ферру, через реку Тежу от Лиссабона. Они, вероятно, спали и не смогли убежать, поскольку ночью поднялась вода.

В субботу торнадо обрушился на Албуфейру на юге Португалии. На кадрах, которые распространили в сети, видно, как торнадо повредил и уничтожил фургоны в кемпинге, где погибла 85-летняя британка. 28 человек получили ранения в соседнем отеле, двое из них находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Португальская метеорологическая служба IPMA объявила желтый уровень угрозы для всего Алгарве и районов Бежа и Сетубал.

Наводнение в Англии и Уэльсе

В Великобритании сильное наводнение в субботу затронуло город Монмут и прилегающие районы на юго-востоке Уэльса. Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса заявила, что проводит спасательные операции и эвакуацию.

"Шторм "Клаудия" вызвал значительные наводнения в некоторых частях Уэльса в течение ночи, которые продолжают влиять на жилые дома, предприятия, транспортную и энергетическую инфраструктуру", – заявил представитель правительства Уэльса.

Аэрофотоснимки показали масштабное наводнение в Монмуте, вода затопила центр города и жилые районы после того, как соседняя река вышла из берегов в течение ночи.

Служба природных ресурсов Уэльса выпустила 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются серьезными, а также 17 предупреждений о возможных наводнениях.

В Англии, согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды, было 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 предупреждения о возможных наводнениях.

