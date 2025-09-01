Северная Корея запустила новый конвейер для производства ракет: что известно
Северная Корея запустила автоматизированную линию конвейерного производства ракет на одном из крупнейших своих предприятий по производству боеприпасов. Новая система повышает производительность и качество ракет.
Диктатор Ким Чен Ын назвал ее "важнейшим стратегическим достижением последних пяти лет". Об этом 1 сентября сообщило северокорейское государственное информационное агентство KCNA.
"Самый большой успех пятилетки"
Как отмечается, новый автоматизированный конвейер способен выполнять процессы подготовки материалов, изготовления всех компонентов и оборудования, проводить точную обработку, измерения и сборку деталей.
Это значительно повышает производительность и качество ракет.
Расположение завода не раскрывается, однако в Южной Корее считают, что он расположен в провинции Чаган недалеко от границы с Китаем.
Именно там сосредоточены все заводы КНДР по производству боеприпасов.
Запуск новой системы в эксплуатацию проводился 31 августа в присутствии главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Диктатор назвал это событие важнейшим стратегическим успехом в области военной промышленности за последнюю пятилетку.
По словам Кима, модернизация производства благодаря новой автоматизированной системе позволит резко усилить возможности по выпуску ракет.
Она также "засвидетельствует кардинальные изменения в государственной политике укрепления ракетных войск страны".
Оборудование могла предоставить Россия
В то же время из сообщения KCNA неясно, был ли конвейер и его отдельные составляющие разработаны и построены в КНДР или получены из других стран.
Разведка Южной Кореи и стран-союзниц уже длительное время предполагает, что новое технологическое оборудование для производства оружия Пхеньян получает от России в оплату за предоставление боеприпасов и направление военных на войну против Украины.
Также не раскрываются никакие характеристики системы, в частности типы и количество ракет, которые возможно производить.
Однако указывается, что Ким Чен Ын одобрил три новых долгосрочных плана расширения мощностей и проект расходов по этим планам.
Ранее в этом году диктатор уже посещал крупные заводы по производству боеприпасов.
По мнению западных аналитиков, это связано с планами наращивания экспорта оружия и боеприпасов в Россию в рамках военной поддержки войны Кремля против Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, 20 августа Ким Чен Ын наградил военных КНДР за участие в войне на Курщине против Украины. Одновременно с живыми солдатами в Пхеньян из страны-агрессора привезли и тела убитых северокорейцев.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!