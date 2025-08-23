В Пхеньян привезли очередную партию ликвидированных в войне с Украиной корейских военных. Фото и видео

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил военных КНДР, участвовавших в войне на Курщине против Украины. Одновременно с живыми солдатами в Пхеньян из страны-агрессора привезли и так называемый "груз 200 " – тела убитых военных.

Видео дня

Хотя награждение живых и возвращение мертвых состоялось еще 20 августа, главный вещатель "республики" KCTV показал соответствующий репортаж только сейчас. Правда, ведущие репортажа не сообщили, сколько именно солдат вернулись, и сколько привезли в гробах.

В кадрах ниже можно посчитать, что на борту в Пхеньян привезли более пятнадцати гробов. Однако неизвестно, сколько именно самолетов прилетело в этот день из РФ в КНДР.

В репортаже KCTV восхваляют "мужество" солдат, воевавших против украинцев, и среди прочего подчеркивается их преданность – но не россиянам или "дружбе народов", а исключительно диктатору КНДР.

Однако в кадре Ким Чен Ын, в отличие от других, выглядит очень мрачным.

В начале мая текущего года южнокорейские разведчики утверждали, что из общего количества в 15 тысяч человек не менее 600 северокорейских военнослужащих были убиты во время боевых действий на стороне России против Украины. Общие потери среди "помощников" захватчиков тогда оценивались в 4700 человек.

Награждение выживших

Интересно – диктатор "демократической республики" Ким Чен Ын "демократично" награждал только высшее командование, а простым солдатам лишь просто поблагодарил, причем косвенно.

Он заявил о "легендарных подвигах" своих войск на территории РФ и назвал армию Северной Кореи "сильнейшей в мире".

Награжденные, по словам диктатора, "освободили" Курскую область РФ и "оправдали доверие родины самыми верными легендарными военными подвигами". Рядовому составу военного контингента КНДР, воевавшему на российской стороне, Ким "попросил передать горячий боевой привет".

Но диктатор демонстративно проявил "скорбь" по ликвидированным на Курщине военным КНДР и "утешал" их родственников.

Мнение аналитиков

Тот факт, что высокопоставленные северокорейские командиры впервые со времени развертывания войск КНДР на территории России, вернулись в Пхеньян, может свидетельствовать о том, что роль Северной Кореи в российско-украинской войне может отойти на второй план.

Вывод же северокорейского контингента из РФ потенциально позволит умалить роль КНДР в мирных переговорах по завершению войны, считают политики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по имеющимся данным КНДР может отправить больше войск в Россию для войны в Украине уже в августе. Информацию о новом "усилении" оккупационной армии личным составом из Северной Кореи также подтверждали в ГУР.

