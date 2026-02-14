Сеть Пригожина продолжила работу в Африке и Латинской Америке после его смерти: медиа раскрыли подробности

Сеть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продолжила работу в Африке и Латинской Америке даже после его смерти. Деятельность структур осуществляется с помощью Службы внешней разведки.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории", ссылаясь на данные ряда медиа. В частности, анонимный источник передал одному из панафриканских медиа архив более 1,4 тысячи страниц о зарубежной деятельности структур Пригожина, в основном касающейся пропагандистских кампаний с января по октябрь 2024 года.

Структура Пригожина продвигала законы и контролировала ресурсы в Африке

Выяснилось, что представители так называемой "Компании" активно продвигали принятие закона об иностранных агентах по российскому образцу. В частности, политтехнологи советовали властям Буркина-Фасо задерживать лиц, отнесенных к "иностранным агентам", а также прекратить вещание французских медиа.

Кроме этого, структура занималась вытеснением конкурентов из сектора добычи природных ресурсов в Африке. В документах отмечается, что именно ее сотрудники подготовили проект нового горного кодекса для Мали.

"В проекте со "стратегиями дальнейшей работы" в Африке его авторы неоднократно упоминают, что "Компании" будет оказана помощь Службы внешней разведки, например, во "внедрении агентов российского влияния" в руководство миссии ООН в ЦАР и предоставление информации о планах Франции и США по военно-политическому присутствию в Сахеле", – говорится в материале.

Также СВР должна была поспособствовать тому, чтобы министерство обороны России не создавало препятствий деятельности ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской Республике.

Напомним, общественные активисты в Болгарии нашли объект, связанный с российской частной военной компанией "Вагнер". Вероятное расположение российских террористов обнаружено недалеко от болгарского села Кладница в Перникской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители в рамках международной спецоперации "Мстители-2" идентифицировали более 600 боевиков и наемников частных военных компаний "Вагнер" и "Редут". Все они причастны к военным действиям и преступлениям против гражданского населения.

