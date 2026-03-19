Сенаторы США провели публичный допрос руководителей разведки Трампа: в чем причина

В Сенате США 18 марта состоялись слушания, на которых сенаторы публично задали вопросы ключевым советникам президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности. Ведущей темой стала война против Ирана и ее последствия.

Видео дня

Законодатели заявили, что хотят получить больше информации о кампании, которая унесла жизни тысяч людей и пошатнула энергетические и фондовые рынки. Об этом пишет Reuters.

Показания руководителей разведки в Сенате

18 марта, впервые за три недели с начала войны с Ираном, в Сенате состоялись слушания руководителей разведки США с участием главы нацразведки Тулси Габбард, директора ФБР Кеша Пателя, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и других высокопоставленных чиновников.

Тулси Габбард представила оценку угроз, которая внесла путаницу относительно ядерной программы Ирана – официальной причины начала вторжения.

Габбард заявила, что программа обогащения урана была полностью ликвидирована ударами США и Израиля еще в июне прошлого года, и с тех пор не было зафиксировано никаких усилий по восстановлению мощностей Тегерана для обогащения топлива.

Это расходится с позицией Белого дома, который аргументировал начало полномасштабной войны именно "неизбежной ядерной угрозой".

Вместе с тем Тулси Габбард не ответила прямо на вопрос, считает ли она иранскую угрозу неизбежной в момент начала войны. По ее словам, окончательное решение о том, что является угрозой, принимает исключительно президент, а не разведывательные службы. Такое заявление вызвало острую критику со стороны сенаторов-демократов.

Кроме того, во время слушаний поднимался вопрос о том, что именно докладывали Дональду Трампу перед началом операции 28 февраля. Источники в разведке утверждают, что Трампа предупреждали о неизбежной мести против союзников в Персидском заливе и вероятном закрытии Ормузского пролива.

Слушания состоялись на фоне громкой отставки директора Национального контртеррористического центра Джо Кента. В своем заявлении Кент обвинил администрацию Трампа во лжи относительно реальных возможностей Ирана и опроверг тезис о том, что Тегеран готовил немедленное нападение на Соединенные Штаты.

"Я не могу с чистой совестью поддерживать войну, которая продолжается в Иране. Иран не представлял никакой непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его мощного американского лобби", – заявил Кент.

Причины парламентского расследования

Законодатели требуют объяснений относительно расходов миллиардов долларов и обоснованности боевых действий.

Демократы давно сетуют, что администрация Трампа недостаточно информирует Конгресс о своих планах и соображениях, хотя война стоит огромных затрат из средств налогоплательщиков, и требуют публичных комментариев вместо закрытых брифингов, которые проводились последние несколько недель.

Законодатели раскритиковали администрацию Трампа за сокрытие информации о расходах миллиардов долларов на кампанию в Иране и требуют от Габбард и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа большей прозрачности в отчетах перед Конгрессом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!