Вашингтон пытается привлечь Москву к переговорам об окончании войны в Украине, но кремлевский диктатор Владимир Путин игнорирует эти усилия. Если РФ откажется от мирного соглашения, американский президент Дональд Трамп должен надавить на государство-агрессора.

Об этом заявил старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Представитель Республиканской партии прокомментировал дипломатический процесс, инициированный Вашингтоном, выступая в эфире телеканала NBC News.

Как Соединенные Штаты могут надавить на Российскую Федерацию?

Грэм уверен, что в случае неудачи США должны изменить подход и перейти к более жестким действиям.

Среди возможных шагов он назвал передачу Силам обороны Украины американских крылатых ракет Tomahawk, которыми можно было бы наносить дальнобойные удары (в том числе по вражеским предприятием по производству ракет и беспилотников).

Другие варианты:

– высокие пошлины, введенные против стран, покупающих российскую нефть;

– задержание судов, транспортирующих подсанкционную нефть из РФ;

– признание России государством-спонсором терроризма из-за депортации украинских детей.

Грэм подчеркнул, что он за такое мирное соглашение, которое сделает невозможным новое нападение на Украину. Этого, по его мнению, можно достичь благодаря размещению европейских войск и предоставлению Киеву четких гарантий безопасности.

Сенатор добавил, что без усиления давления Кремль и в дальнейшем будет пытаться захватывать украинские территории, в частности в Донецкой области.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции "Итоги года" в очередной раз подтвердил, что собирается достигать своих целей в Украине военным путем. Только для того, чтобы диктатор отдал приказ о прекращении огня, Киев, по его мнению, должен выполнить целый ряд ультимативных требований.

