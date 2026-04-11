Иран может использовать перемирие для восстановления ракетного потенциала – WSJ

Иран может использовать перемирие в войне со США и Израилем для восстановления своей ракетной программы. В ходе боевых действий часть пусковой инфраструктуры Тегерана была уничтожена, однако на вооружении иранских сил остаются тысячи баллистических ракет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки. В Вашингтоне ряд чиновников предполагают, что Иран способен восстановить поврежденные установки и вновь задействовать их.

WSJ со ссылкой на американскую разведку пишет, что после полутора месяцев войны Иран сохраняет значительный ракетный потенциал, несмотря на уничтожение части пусковой инфраструктуры.

По данным источников издания, в распоряжении Тегерана остаются тысячи баллистических ракет, которые могут быть приведены в действие с использованием подземных хранилищ и скрытых пусковых систем.

К тому же, знакомые с разведывательными оценками США американские чиновники полагают, что поврежденные пусковые установки Ирана могут быть восстановлены и вновь задействованы после ремонта. Особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает то, что для пополнения ракетного арсенала и восстановления военного потенциала Тегеран может использовать действующее соглашение о прекращении огня.

При этом президент США Дональд Трамп этих опасений, похоже, не разделяет – по крайней мере, публично. В разговоре с журналистами, отвечая на вопрос о том, есть ли у Белого дома "план Б" на случай провала переговоров, он заявил, что иранской армии "больше нет".

"Нам не нужен запасной план. Наши военные разгромили их армию, ее больше нет. Мы уничтожили практически все. У них очень мало ракет, у них очень низкие производственные мощности. Мы нанесли им сильный удар. Наши военные удивительны, они проделали невероятную работу", – убежден президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан на переговоры с Ираном.

По словам Вэнса, американская сторона ожидает конструктивных переговоров и рассчитывает на положительный ход диалога. Он отметил, что США готовы к сотрудничеству, если Иран будет действовать открыто и честно.

Вместе с тем политик подчеркнул, если Иран будет пытаться манипулировать американская сторона не пойдет на уступки. По его словам, в таких случаях, переговорная группа настроена на жесткую позицию.

