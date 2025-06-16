Секретную разведывательную службу Британии MI6 впервые возглавит женщина: что известно

Британский премьер-министр Кир Стармер объявил об историческом назначении - впервые за более чем столетнюю историю секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) ее возглавит женщина. Новой руководительницей спецслужбы станет47-летняя Блейз Метревели, которая сменит на этом посту нынешнего главу Ричарда Мура уже осенью.

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Об этом сообщает официальный сайт правительства Великобритании. Она станет 18-м руководителем МИ-6 и первой женщиной, которая займет эту должность. При этом она будет единственным публично известным лицом в структуре службы, ведь другие сотрудники спецслужбы остаются засекреченными.

В своем заявлении британский премьер подчеркнул, что это назначение происходит в момент, когда мир стоит перед серьезными вызовами.

"Работа наших разведывательных служб никогда не была столь важной. Соединенное Королевство сталкивается с беспрецедентными угрозами – от шпионских кораблей до изощренных кибератак, пытающихся подорвать наши государственные системы", – отметил премьер.

Блейз Метревели работает в МИ-6 с 1999 года, за это время она занимала ключевые должности, включая директорство в МИ-5 (внутренняя разведка Британии). Сейчас она является генеральным директором по технологиям и инновациям, что свидетельствует о ее глубоком опыте в сфере безопасности.

Интересно, что в популярной культуре образ руководителя МИ-6 ассоциируется с "М" – персонажем, которого сыграла Джуди Денч в фильмах о Джеймсе Бонде. Тем не менее, в реальной жизни руководитель службы имеет обозначение "С", которое происходит от сэра Мэнсфилда Смит-Камминга, первого шефа разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания переходит в режим "готовности к войне" иобъявляет о масштабном перевооружении на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту.

Также известно, что Великобритания запланировала покупку истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

До этого, британский меценат и предприниматель лорд Майкл Эшкрофт заявил, что использование Украиной таких надводных БПЛА, как Magura, переписывает правила ведения морской войны и формирует новые стандарты проявления морской силы в XXI веке.

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