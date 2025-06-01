В рамках противодействия РФ: Британия планирует приобрести истребители, которые несут ядерное оружие

Великобритания планирует купить истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

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Если Соединенное Королевство реализует эти намерения, это станет самым большим расширением оборонного потенциала страны со времен холодной войны. Подтолкнула к этому в том числе угроза со стороны России. Как передает The Times, правительство Кира Стармера пока что продолжает чрезвычайно чувствительные переговоры по этому вопросу.

Министр обороны Джон Хили в комментарии СМИ признал, что Британии придется адаптироваться к "новой эпохе угроз".

"Мир определенно становится более опасным. Ядерные риски растут. Сейчас мы впервые после окончания холодной войны сталкиваемся с серьезно возросшими рисками межгосударственного конфликта", – заявил глава МО.

Также он указал, что урок войны РФ против Украины "заключается в том, что вооруженные силы страны сильны лишь настолько, насколько сильна промышленность, которая за ними стоит".

По данным журналистов, адмирал Тони Радакин, начальник Генерального штаба обороны Великобритании, считает расширение ядерного сдерживания важнейшим оборонным приоритетом и в частных беседах давно выступает за то, чтобы страна могла запускать ЯО не только с моря, но и с воздуха.

Призывал к этому и Саймон Кейс, бывший секретарь кабинета министров и эксперт по ядерному сдерживанию, который покинул свой пост в декабре.

"Эффективность сдерживания зависит от уверенности противника в том, что вы способны нанести ему реальный ущерб в крайней ситуации. На мой взгляд, ни в одной сфере нельзя полагаться только на одну систему – это справедливо и для ядерного сдерживания", – сказал он в подкасте The Times.

Отметим, что Британия сейчас является единственной крупной ядерной державой, которая имеет только одну – морскую – платформу для запуска ЯО. К примеру, Соединенные Штаты Америки поддерживают ядерную триаду (способную к запускам с земли, воздуха и моря), а Франция располагает как воздушными, так и морскими возможностями применения ЯО.

В The Times напомнили о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его представители в последние годы неоднократно угрожали ядерной эскалацией.

Поэтому растут опасения, что Российская Федерация применит тактическое ядерное оружие в Украине или на восточном фронте НАТО. Британские военные руководители считают, что их страна должна обладать большим тактическим ядерным потенциалом для сдерживания Путина.

"Хотя бомбы меньшей мощности можно запускать с британских подводных лодок, есть опасения, что в таком сценарии русские или другие враги не смогут отличить тактическое ядерное оружие от обычных боеголовок, способных уничтожать города. Этот просчет может подтолкнуть мир к полномасштабной ядерной войне", – указали в издании.

"Вместо этого наличие двухуровневого ядерного сдерживания означало бы, что Великобритания и ее европейские союзники смогут дать четкий и ограниченный ответ на любую российскую атаку", – продолжили авторы статьи.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что в ближайшей перспективе альтернативы американскому "ядерному зонтику" для стран ЕС нет.

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