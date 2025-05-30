'Переписывает правила ведения войны': в Британии признали полезным украинский опыт использования морских дронов

Украина, не имея военных кораблей, победила Россию в Черном море. Такое выдающееся достижение стало возможным благодаря применению инноваций, таких как морские дроны. Использование Украиной таких БПЛА, как Magura, переписывает правила ведения морской войны, а также формирует новые стандарты проявления морской силы в XXI веке.

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Об этом заявил британский меценат и предприниматель лорд Майкл Эшкрофт во время открытия Black Sea Security Forum 2025 в пятницу в Одессе. По его словам, этот украинский опыт был бы полезным и для такой морской державы, как Великобритания.

"То, что мы здесь наблюдаем, – это переосмысление самой концепции морской безопасности. Впервые в истории страна без традиционного военно-морского флота сумела нейтрализовать и отбросить большую морскую державу. Не численностью, а благодаря инновациям", – сказал Эшкрофт.

Британский филантроп подчеркнул, что Черное море, которое исторически имело стратегическое значение для Российской империи, Советского Союза и стран НАТО, таких, как Турция, Румыния и Болгария, сейчас стало ареной новой геополитической главы. А Украина играет ключевую роль в переосмыслении морской безопасности.

Особенно британского лорда поразило успешное применение морских дронов типа Magura. Он отметил, что Украина не только защищается – она устанавливает новые стандарты того, как морская сила может проявляться в XXI веке

"Использование Украиной беспилотных морских дронов, таких как Magura, переписывает правила ведения морской войны. Я имел честь лично ознакомиться с этими технологиями и пообщаться с операторами, которые ими управляют. Их изобретательность поражает. Один из таких дронов недавно достиг значительного результата - сбил российский истребитель. Это событие, хотя и недооценено в мире, является поворотным моментом в истории военного дела. Украина не только защищается, она устанавливает новые стандарты того, как морская сила может проявляться в XXI веке", – сказал Майкл Эшкрофт.

По его убеждению, этот украинский опыт был бы полезным для такой морской державы, как Великобритания, а также для других стран.

"Великобритания, с ее славной морской традицией, должна многому поучиться у Украины. То же касается наших европейских союзников", – заявил Эшкрофт.

Учиться у Украины – это не только акт солидарности, но и важный шаг в подготовке к будущим конфликтам в новом геополитическом контексте, подчеркнул лорд Майкл Эшкрофт.

Как сообщал OBOZ.UA:

По информации ГУР, 2 мая впервые в мире ударом с морского дрона был уничтожен боевой самолет. Поражение российскому борту нанесли воины спецподразделения Group 13 в Черном море вблизи Новороссийска, ликвидировав штурмовик Су-30.

Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что в оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили второй российский самолет за сутки.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что истребители россиян Су-30 были сбиты с помощью ракет с инфракрасным наведением AIM-9, выпущенных из Magura V7. Он назвал уничтожение двух самолетов оккупантов историческим моментом.

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