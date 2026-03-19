Счет идет на сотни: Россия вербует наемников в охваченном войной Йемене

Страна-террорист Россия продолжает вербовать наемников из стран Азии и Африки. Например, в Йемен, как и в других бедных странах, Россия пользуется ситуацией, чтобы вербовать местных мужчин на войну.

Видео дня

Среди местных жителей находят "рекрутеров", которые получают деньги за каждого человека, подписавшего контракт с минобороны РФ. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Иностранные наемники в армии РФ

Уже более десяти лет в Йемене идет гражданская война, в которой активно участвует иранский режим, поставляя оружие и боеприпасы. Вербовка в Йемене мало чем отличается от других стран региона.

Для набора наемников используется простая схема фактической покупки людей. Их заманивают на войну обещаниями денежного довольствия, сопоставимого с зарплатой учителя где-нибудь в Бельгии. Многих же попросту обманывают, обещая гражданскую работу.

На данный момент известно как минимум о 331 гражданине Йемена, которых Россия отправила на войну против Украины. Сейчас удалось установить судьбу 33 из них – они погибли. Еще несколько граждан Йемена сегодня находятся в Украине в статусе военнопленных. Как и в случае с другими иностранными гражданами, Россия не проявляет никакого желания возвращать их в рамках обмена.

Напомним, РФ пытается пополнять потери своей армии, вербуя наемников из Африки. Некоторые из африканских стран, чьих граждан россияне обманули и бросили на фронт, требуют объяснений у Москвы, в частности речь идет о Кении и Гане.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!