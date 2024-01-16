Саудовская Аравия готова признать государство Израиль в случае образования государства Палестина, – глава МИД

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил во вторник, что королевство могло бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев. Это амбициозные разговоры, поскольку война между Израилем и ХАМАС не показывает никаких признаков ослабления.

Видео дня

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. "Мы согласны с тем, что региональный мир включает в себя мир для Израиля, но это может произойти только через мир для палестинцев через палестинское государство", – заявил Фейсал ибн Фархан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На вопрос, признает ли тогда Саудовская Аравия Израиль в рамках более широкого политического соглашения, он ответил: "Конечно".

Фейсал ибн Фархан также заявил, что обеспечение регионального мира посредством создания палестинского государства – это "то, над чем мы действительно работаем с администрацией США, и это более актуально в контексте Газы".

Отмечается, что заключение соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией стало бы главным призом для Израиля после того, как он установил дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко, и могло бы изменить геополитику Ближнего Востока.

Суннитское мусульманское королевство, самая могущественная страна в арабском мире и родина самых священных мест ислама, обладает значительным религиозным влиянием по всему миру.

После начала войны в октябре прошлого года между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая правит сектором Газа, Саудовская Аравия заморозила поддерживаемые США планы королевства по нормализации отношений с Израилем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание WSJ сообщило, что военные Израиля планируют военную операцию по установлению контроля над границей между сектором Газа и Египтом. Об этом уже известили египетские власти.

– 12 января в ООН опубликовали заявление по случаю 100 дней, как террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября прошлого года. В тот день 1200 человек, в основном израильтяне, были убиты, а еще около 250 человек нападавшие взяли в заложники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!