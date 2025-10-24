Майя Санду назначила Александра Мунтяну новым премьер-министром Молдовы после консультаций с партией PAS. Декрет о его назначении президент подписала 24 октября, подчеркнув, что новое правительство должно сосредоточиться на защите мира, подготовке к вступлению страны в ЕС и повышении уровня жизни граждан.

В Facebook Санду написала, что желает успеха в формировании правительства, которое сможет "получить доверие парламента и выполнить важнейшие ожидания граждан".

Путь Мунтяну в политику

Александр Мунтяну родился в 1964 году. По образованию он физик, работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы и преподавал в Техническом университете. Впоследствии перешел в Национальный банк Молдовы, где работал с первых лет независимости страны.

После этого Мунтяну перебрался в США, где занимал должность во Всемирном банке в Вашингтоне. Его опыт в сфере финансов и международных инвестиций охватывает более 25 лет.

Опыт и связи с Украиной

Вернувшись в Молдову в 1997 году, Мунтяну возглавил представительство Американского инвестиционного фонда WNISEF. Он также был членом и президентом советов директоров ряда предприятий в Молдове и Украине.

Отдельно стоит упомянуть его деятельность в Киеве – Мунтяну входил в Совет меценатов Печерской международной школы, аккредитованной по программе International Baccalaureate. А с 2007 года он руководил департаментом прямых инвестиций Dragon Capital в Украине.

В 2018 году подавал заявку на членство в правлении Американской торговой палаты в Киеве, назвав себя "американцем молдавского происхождения, который живет в Украине и регионе уже 20 лет".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Румынии Никушор Дан заявил, что вступление Республики Молдова в ЕС может произойти "включая Приднестровье". Если бы парламентские выборы выиграли пророссийские силы, весь процесс вступления был бы остановлен. По словам Дана, выборы в Молдове были "обязательными", учитывая то, что могло бы произойти, если бы выборы выиграли пророссийские силы.

