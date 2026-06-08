Самолеты НАТО впервые сбили дрон в воздушном пространстве Латвии: что известно

В понедельник, 8 июня, вооруженные силы Латвии сообщили о сбитии беспилотника, который вошел в воздушное пространство страны. Летательный объект сбили французские истребители, которые выполняли миссию воздушного патрулирования НАТО. Дрон вошел в воздушное пространство Латвии из-за операции российской радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщило издание lrt.lt. Это был первый случай сбития беспилотника в воздушном пространстве Латвии.

Первый случай сбития дрона в Латвии

Представитель литовских военных майор Гинтовтаус Цюнис подтвердил изданию, что беспилотник, замеченный в Латвии, был сбит французскими истребителями, которые выполняли миссию воздушного патрулирования НАТО и вылетели с авиабазы Шяуляй.

"Это первый случай, когда беспилотный летательный аппарат был сбит в воздушном пространстве Латвии", – говорится в материале.

Точное место падения еще пока не известно, оно будет определено только после того, как будут найдены обломки беспилотника. Вероятное место падения дрона – между Резекне и Карсавой, точнее, в сельской общине Наутренай, это подтвердили изданию представители пострадавших муниципалитетов.

Резекненский муниципальный совет подтвердил, что беспилотник был сбит на территории муниципалитета.

Дрон залетел из-за операций российской радиоэлектронной борьбы

Отмечается, что беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии в Латгалии из-за операций российской радиоэлектронной борьбы.

"Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, который вошел в воздушное пространство Латвии в Латгалии из-за операций российской радиоэлектронной борьбы", – пишет издание.

Повторная угроза

Уже через час после окончания первого предупреждения об угрозе снова было объявлено воздушную угрозу. Так, около 11:35 ч по местному времени жителям некоторых регионов пришли предупредительные оповещения.

Реальную угрозу в воздушном пространстве объявили в районах Краславы и Лудзе, а возможную – в районах Резекне и Балви. Из-за новой угрозы были снова активированы истребители патрулирования НАТО в воздушном пространстве стран Балтии.

"Принимайте меры! Сообщаем вам об угрозе в воздушном пространстве Латвии. Заходите в помещение, соблюдайте принцип двух стен! Следите за официальными объявлениями. Если вы заметили низколетящий или подозрительный объект, не приближайтесь к нему и звоните 112! Мы сообщим вам об окончании угрозы", – говорится в новом заявлении латвийских военных.

В вооруженных силах Латвии ранее напоминали, что пока продолжается агрессия России в Украине, до тех пор возможны такие инциденты, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит или приближается к воздушному пространству Латвии.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с Россией. Конструкции устанавливают в три ряда общей шириной около 10 метров, а каждый бетонный элемент весит примерно 1,5 тонны.

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