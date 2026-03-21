Саммит без решений: 90 миллиардов для Украины и санкции против РФ – в заложниках и возвращение соблазна российского газа

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе, состоявшийся 19–20 марта, завершился без каких-либо прорывных решений. Формально повестка дня предусматривала обсуждение стимулирования европейской экономики, однако реальность оказалась иной: Европа вынуждена одновременно реагировать на две войны, углубление трансатлантического раскола и внутренний конфликт с Венгрией относительно финансовой поддержки Украины. Несмотря на вызовы, саммит превратился в демонстрацию главной проблемы современной Европы: неспособности действовать быстро, едино и стратегически в условиях кризиса.

Ключевым вопросом стало разблокирование кредита на 90 миллиардов евро, который имеет критическое значение для финансовой стабильности Украины. Несмотря на ожесточенную дискуссию и давление на премьер-министра Венгрии Орбана со стороны лидеров стран блока, ЕС так и не смог преодолеть внутренние разногласия. Виктор Орбан в очередной раз заблокировал решение о помощи, используя в качестве аргумента энергетический спор, в частности вопрос транзита российской нефти. Хотя формально Брюссель продолжает уверять, что поддержка будет оказана. Блокирование Венгрией финансовой помощи Украине и санкций против России в очередной раз продемонстрировало, что механизм единодушия превращается из инструмента единства в инструмент шантажа.

Параллельно обострение ситуации на Ближнем Востоке – удары США и Израиля по Ирану и риски для Ормузского пролива — вызвали резкий рост цен на нефть. Это поставило перед Европой еще один вопрос: насколько далеко она готова заходить в чужом конфликте. Ответ пока не четкий.

В итоге саммит не дал точных ответов ни на один стратегический вопрос. Зато он четко очертил новую реальность: Европа остается экономическим гигантом, но политически все больше выглядит как система, реагирующая на события, а не формирующая их. И пока войны продолжаются, эта разница становится критической.

О том, какие результаты принес для Украины и Европы очередной саммит Европейского Союза – в материале OBOZ.UA

Кредит для Украины: стратегическая необходимость и политический тупик

Отдельным сложным вопросом саммита стал финансовый пакет для Украины объемом около 90 миллиардов евро. Речь идет о долгосрочном механизме поддержки, который должен стабилизировать экономику Украины и обеспечить финансирование государственного бюджета.

Несмотря на то, что решение было согласовано еще в 2025 году, Венгрия уже несколько месяцев блокирует его окончательное утверждение, что требует единодушия всех членов ЕС. Фактически премьер-министр Венгрии отказался от обещания, данного на саммите в декабре, об одобрении займа.

Несмотря на громкие заявления и критику в адрес Орбана, вроде: "То, что делает Венгрия, абсолютно неприемлемо. Никто не может шантажировать Европейский Совет, никто не может шантажировать европейские институты", – о чем заявил президент Европейского Совета Антониу Коста. По результатам саммита позиция Будапешта осталась неизменной: Виктор Орбан прямо связывает разблокирование средств с возобновлением работы нефтепровода "Дружба". Таким образом, финансовая помощь Украине фактически стала заложником энергетической политики и двусторонних споров.

Обещания без механизмов: как ЕС планирует обойти вето Орбана

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине 90 миллиардов евро "любыми необходимыми средствами", даже несмотря на вето Венгрии. Вместе с тем конкретного механизма реализации этого заявления представлено не было. Фактически речь идет о политическом сигнале без четкой институциональной основы.

Ожидается, что первый транш может поступить уже к началу апреля, однако это, скорее, результат ситуативных решений, а не системного подхода. Ситуация демонстрирует главную проблему: ЕС декларирует решимость, но не всегда имеет инструменты для ее реализации.

Санкции как заложник: как Венгрия связывает два трека в один узел

Венгрия блокирует не только финансовую помощь Украине, но и 20-й пакет санкций против России. И это уже не просто отдельная позиция – это сознательная стратегия политического связывания двух процессов.

Пакет санкций, который охватывает энергетику, банковский сектор и торговлю, требует единодушного одобрения. Именно это дает Будапешту инструмент шантажа: он фактически объединил вопрос санкций и кредита в единый переговорный пакет.

Таким образом, Венгрия переводит внутриевропейский процесс принятия решений в формат политического торга. Речь не идет уже только о позиции по Украине – речь идет об изменении самой логики функционирования ЕС, где одна страна может блокировать стратегические решения всего блока.

Ожидание решения вопроса после венгерских выборов 12 апреля лишь подчеркивает зависимость ЕС от внутренней политики отдельных государств. Это создает опасный прецедент: геополитические решения Европы становятся производными от электоральных циклов.

Кризис управляемости: ЕС между принципами и политическим бессилием

Ситуация вокруг саммита демонстрирует более глубокую проблему – институциональную слабость Европейского Союза. Брюссель оказывается неспособным навязать общую позицию даже в критических вопросах безопасности и войны.

Заявление Эммануэля Макрона о том, что "плана Б по выделению кредита для Украины не существует", выглядит скорее как политическая декларация, чем реальная стратегия. Ведь фактически план Б уже формируется – через обходные механизмы, технические решения и попытки обойти вето отдельных стран.

Это создает парадокс: ЕС декларирует единство, но действует через фрагментацию. Вместо консолидированной политики появляется мозаика временных решений. Ключевой риск – подрыв доверия к самому механизму принятия решений в ЕС. Если одна страна может системно блокировать стратегические инициативы, это ставит под сомнение способность Союза действовать как геополитический центр силы. В итоге Европа оказывается между двумя сценариями: либо реформировать механизм принятия решений, либо и в дальнейшем оставаться заложником внутренних противоречий.

Энергетика и геополитика: возвращение соблазна российского газа

Рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель вернул Европу к энергетической тревоге. Это заставляет лидеров искать баланс между экономической стабильностью и политическими принципами.

На этом фоне активизируются голоса за "прагматизм" – от Бельгии до Италии – которые фактически означают готовность к частичному пересмотру санкционной политики в отношении России. Впрочем, официальная позиция ЕС остается неизменной: отказ от российских энергоресурсов должен быть доведен до конца, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС намерен выполнить свое обещание прекратить весь импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца года, несмотря на глобальный кризис с поставками, вызванный войной на Ближнем Востоке. У нас есть четкие цели, и мы придерживаемся их", - заявила глава Еврокомиссии, отвечая на вопрос, отложит ли ЕС прекращение импорта в связи с повреждением заводов по производству СПГ в Катаре и сбоями на мировых газовых рынках.

Брюссель пытается одновременно удержать экономику и не потерять политическую субъектность.

Ормузский пролив: Европа избегает прямого участия

Ситуация вокруг Ормузского пролива стала тестом на готовность ЕС действовать за пределами собственного региона. Формально ряд стран Европы – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, а также Япония и Канада – заявили о готовности присоединиться к обеспечению безопасности судоходства. Однако за этой декларацией не стоит конкретный план. Уже после заявления стало понятно: речь идет не о немедленном военном присутствии, а о потенциальном участии в будущей международной миссии – и только после прекращения огня. Фактически Европа демонстрирует осторожную дистанцию. С одной стороны, она признает стратегическую важность региона для глобальной торговли и энергетики. С другой – не готова брать на себя военные риски.

Отсутствие четко прописанной миссии в итоговом заявлении саммита лишь подтверждает это: ЕС ограничивается усилением уже существующих операций, избегая любых решений, которые могли бы втянуть его в прямой конфликт. Это и есть неформальная доктрина: "это не наша война", даже если ее последствия непосредственно влияют на Европу.

Оборона под давлением войны: Европа ускоряет, но запаздывает

На фоне войны в Украине и обострения на Ближнем Востоке ЕС вынужден пересматривать свою оборонную политику. Истощение запасов вооружений, в частности ракет, стало прямым сигналом: нынешние возможности не соответствуют уровню угроз. Лидеры ЕС призвали к ускорению оборонных программ, в частности инициативы SAFE на 150 миллиардов евро и Европейской программы оборонной промышленности.

Однако ключевая проблема – не в объемах финансирования, а в скорости реализации. Европейская оборонная машина традиционно медленная, фрагментированная и зависимая от национальных интересов. Призывы к "срочному запуску проектов" свидетельствуют об осознании проблемы, но не гарантируют ее решения. ЕС фактически догоняет кризис, который уже наступил. В стратегическом измерении это означает: Европа начинает движение в направлении оборонной автономии, но делает это с опозданием – под давлением событий, а не в результате долгосрочного планирования.

Результаты саммита сенсацией не стали

Есть ощущение, будто одна война – здесь, рядом с Европой, а другая – где-то далеко, за горизонтом, и в то же время сам "корабль" ЕС движется по инерции, держа ранее заданный курс и скорость. Европа сегодня живет в двух параллельных реальностях – безопасности и политической, и не всегда успевает синхронизировать свои решения с динамикой угроз. Хорошо, что этот курс по крайней мере задекларирован: он предусматривает формирование европейской системы безопасности, где ключевым элементом должна стать Украина. Хорошо и то, что речь идет об усилении оборонной способности и стратегической самодостаточности. Но проблема в другом – условия меняются быстрее, чем сам курс – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

"В этом, пожалуй, и есть слабость – если смотреть глазами внешнего наблюдателя за Европейским Союзом. В то же время это и определенная сила. Потому что именно эта инерционность не позволяет ситуативным отклонениям, таким как позиция современной Венгрии, полностью развернуть политику ЕС. Инерция Евросоюза – это не только о медлительности, это еще и о защите от резких и часто разрушительных политических колебаний. То есть имеем классический европейский парадокс: стабильность как преимущество и как ограничение одновременно.", – подчеркивает Игорь Долгов.

Относительно результатов саммита, то по мнению дипломата, как для Украины, так и для самой Европы – и шире, для мира – сенсаций не произошло. Если их и ждали, то фактически в одной плоскости: удастся ли убедить или, грубо говоря, "нейтрализовать" Орбана. Не удалось. Впрочем, он этого и не скрывал – не отступит ни на шаг, потому что отступать некуда. На носу выборы, и нужно формировать образ жесткого, непримиримого игрока. Собственно, этим он и занимался.

Как отмечает Долгов, есть еще один важный итог. При всей неожиданности и отсутствии четкой мотивации, на повестку дня саммита начал "выплывать" вопрос восстановления нефтепровода "Дружба". И это происходит в момент, когда глобальный рынок нефти и газа находится в состоянии ежедневных шоков из-за войны на Ближнем Востоке. И здесь ключевое: Европейский Союз не отклонился от ранее принятой линии – никакого возврата к российским энергоносителям. Хотя "Дружба" – это как раз о российской нефти. Это тоже результат долгих и сложных торгов между государствами-членами.

"Относительно риска возвращения российских энергоносителей – он теоретически остается. Мир вошел в фазу множественных кризисов, и никто не может гарантировать, что две большие войны — это предел. Всегда существует фактор "третьей точки". А это значит: сценарии, которые еще вчера казались невозможными, сегодня уже нельзя полностью отбрасывать. Но на мой взгляд, энергетические вопросы на саммите, похоже, рассматривались не в логике "возвращаться ли", а в логике "как компенсировать". Как покрывать уже имеющиеся дефициты? Как уменьшить давление высоких цен на население и бизнес? И здесь позиция ЕС осталась довольно жесткой и последовательной: и по нефти, и по газу", – констатирует Игорь Долгов.

Что касается контактов с Россией, то по словам дипломата, здесь звучит другая логика. Речь идет не об экономике, а о потенциальной роли ЕС как посредника. В частности, прозвучал тезис: если Дональд Трамп потеряет интерес к войне в Украине на фоне Ближнего Востока, именно Европа должна взять на себя функцию миротворца. И в этом контексте такое взаимодействие выглядит рациональным.

В то же время по итогам саммита в Брюсселе произошло четкое разграничение двух войн. Война в Украине – это "наша война": Украина будет членом ЕС, поддержка будет продолжаться всеми доступными средствами, и это зафиксировано в итоговых документах. Зато война на Ближнем Востоке – "не наша война". Европа не планирует втягиваться напрямую, но вынуждена реагировать на последствия, прежде всего – энергетические.

"Что касается вопроса кредита для Украины, то формально решение о кредитной поддержке принято – теперь вопрос в исполнении. И, скорее всего, ЕС это сделает. Но показателен другой момент: 20-й пакет помощи фактически исчез из итогового документа. Это уже тревожный сигнал – вроде решение есть, но политической воли довести его до конца пока не хватает", – отмечает Долгов.

Относительно того, каким образом ЕС будет решать проблему вето Орбана, то дипломат считает, что ждать результатов парламентских выборов в Венгрии – опция, которая выглядит слишком рискованной. Времени просто нет. Деньги нужны уже сейчас. Политические и институциональные решения приняты, они прошли и Европарламент, и Еврокомиссию. Не хватает лишь финального импульса.

"ЕС часто доходит до финальной стадии решений, но останавливается перед последним шагом – именно там, где нужна политическая смелость. И пока этого импульса нет, его будут пытаться заменить паллиативами – двусторонними договоренностями, временными механизмами. Но проблема в том, что потребность – не теоретическая, а абсолютно практическая. Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме: ремонтировать генерацию, формировать резервы. Озвученная цифра – около 9 миллиардов евро и взять их, по сути, больше негде. Европейцы это понимают. На последних встречах, в частности в рамках так называемого "энергетического Рамштайна", эти потребности были четко проговорены. Откладывать решение означает автоматически повышать его цену. Через месяц или два это будет значительно дороже, а часть работ вообще станет невозможно выполнить из-за временных ограничений", – резюмирует Игорь Долгов.

По Ближнему Востоку позиция Европы – это не отказ Трампу, а условное участие, – считает Игорь Долгов. По его словам, "условное" – потому что зависит от прекращения боевых действий. А это, в свою очередь, означает, что Трамп должен найти способ объявить "победу". Проблема лишь в том, что эта "победа" постоянно меняет свои параметры. Пока Иран сохраняет способность наносить ответные удары – по инфраструктуре, по энергетике стран Персидского залива – говорить о скором завершении конфликта не приходится. И последствия уже ощутимы: даже отдельные удары означают годы восстановления экспортных возможностей, в частности по сжиженному газу.