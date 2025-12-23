Самая большая АЭС в мире возобновит работу после 15-летнего перерыва: сделан последний шаг

Япония готовится к перезапуску крупнейшей в мире атомной электростанции Касивадзаки-Карива спустя 15 лет перерыва. Объект снова будет введен в эксплуатацию в 220 км к северо-западу от Токио.

Видео дня

Это событие станет поворотным моментом в возвращении страны к атомной энергетике почти через 15 лет после катастрофы на Фукусиме. Об этом сообщает Reuters.

Атомная энергетика Японии

Накануне было проведено региональное голосование, которое стало последним шагом к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции. Касивадзаки-Карива была в числе станций, остановленных после землетрясения и цунами 2011 года, которые парализовали АЭС Фукусима-Дайичи, став самой страшной атомной катастрофой со времен Чернобыля.

С тех пор Япония перезапустила 14 из 33 реактора, оставшихся в рабочем состоянии, пытаясь отказаться от импорта энергии. Касивадзаки-Карива станет первой АЭС, эксплуатируемой компанией Tokyo Electric Power Co, которая управляла обреченной АЭС Фукусима.

Законодательное собрание префектуры Ниигата 22 декабря выразило вотум доверия губернатору Ниигаты Хидэё Ханадзуми, который поддержал возобновление работы АЭС в прошлом месяце, фактически разрешив ей возобновить работу.

Что известно о станции

Общая мощность АЭС Касивадзаки-Карива составляет 8,2 ГВт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией нескольких миллионов домов. Предстоящий перезапуск позволит ввести в эксплуатацию один энергоблок мощностью 1,36 ГВт в следующем году и запустить еще один такой же мощности примерно в 2030 году.

Японский регулятор (NRA) временно запрещал эксплуатировать станцию из-за серьезных нарушений в системе защиты (неисправные датчики, несанкционированный доступ в центр управления). Этот запрет был снят только в конце 2023 года.

Напомним, 6 декабря, оккупированная Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее электропитание. Полная остановка станции длилась около 30 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, если между Украиной и страной-агрессором РФ и будет достигнуто мирное соглашение, Запорожская атомная электростанция потребует "особого статуса" и отдельного соглашения о сотрудничестве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!