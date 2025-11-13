Саакашвили закончили лечить и вернули в тюрьму: что известно о его состоянии

Третего президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание "в общем порядке". Стационарное лечение, которое он проходил с мая 2022-го года, закончено.

Видео дня

Об этом заявили в Пенитенциарной службе Грузии, передает "Эхо Кавказа". Там напомнили, что Саакашвили был переведен в клинику "Вивамед" 12 мая 2022 года для получения стационарной медицинской помощи.

Все это время он находился в медучреждении под наблюдением врачей. Теперь, как заявляется, состояние здоровье Саакашвили удовлетворительное, поэтому его вернули в тюрьму.

"В соответствии с законодательством Грузии, возвращение пациента из больницы гражданского сектора в исправительное учреждение осуществляется на основании решения лечащего врача с учетом состояния его здоровья. Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение № 12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", – говорится в заявлении.

Согласно ранее вынесенным приговорам, Саакашвили должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Как сообщал OBOZ.UA, весной этого года бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы. Политика обвинили в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Позже Саакашвили приговорили еще к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в незаконном пересечении границы.

Судья Тбилисского городского суда Михаил Джинджолия объявил, что Саакашвили проведет в колонии 12 лет и 6 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!