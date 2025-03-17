В Грузии суд объявил новый приговор Саакашвили: в чем обвиняют

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили еще к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в незаконном пересечении границы.

Видео дня

Приговор в пятницу, 17 марта, объявил судья Михаил Джинджоли в Тбилисском городском суде. Об этом сообщает MTAVARI.

Непосредственно за незаконное пересечение границы ему назначено наказание в размере четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Поскольку Саакашвили уже приговорили в общей сложности к 9 годам лишения свободы за растрату бюджетных средств в большом размере, судья Джинджолия заявил, что он проведет в колонии 12 лет и 6 месяцев.

Суд установил, что Саакашвили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 344 Гражданского кодекса. На основании частей третьей и четвертой статьи 59 УК определить вид и меру наказания в виде четырех лет шести месяцев.

"Кроме этого наказание, вынесенное городским судом 12 марта наказание предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и срок на три года, запрещение права занимать должности на государственной службе, а по совместительству окончательных приговоров Михеила Саакашвили приговорить к лишению свободы сроком 12 лет и шесть месяцев. Он будет лишен права занимать должности на государственной службе сроком на три года", – заявил судья Джинджолия.

Как пишет "Эхо Кавказа", согласно приговору Саакашвили останется в заключении до 1 апреля 2034 года.

Находившийся в розыске политик в трейлере, загруженном молочной продукцией, тайно прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в грузинский порт Поти 29 сентября 2021 года, и уже 1 октября его арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье 344 Уголовного кодекса Грузии (незаконное пересечение государственной границы).

По этому делу обвинения предъявлены еще четырем лицам – Элгудже Цомая, Георгию Нариманидзе, Зурабу и Шалви Цоцория. Их дело рассматривается отдельно, они вышли на свободу под залог.

К возвращению в Грузию Саакашвили уже были заочно приговорены к тюремным срокам по двум делам – помилование убийц Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валери Гелашвили.

В то же время против него продолжаются судебные процессы по делу о событиях 7 ноября 2007 года.

Как сообщал OBOZ.UA, руководящая партия "Грузинская мечта" обвинила бывшего президента Саакашвили в провоцировании войны России против страны в 2008 году. Также она пытается возложить на заключенного политика вину за дальнейшую незаконную оккупацию Кремлем Абхазии и Южной Осетии по приказу неуказанных "внешних субъектов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!