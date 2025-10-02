Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии, который хотел применить 4 статью НАТО после вторжения в воздушное пространство истребителей РФ – СМИ

Недавние вторжения России в воздушное пространство НАТО обострили разногласия внутри альянса относительно того, как реагировать, продемонстрировав как силу, так и пределы коллективной обороны. На прошлой неделе у генерального секретаря Марка Рютте возник конфликт с премьер-министром Эстонии Кристен Михалом после того, как Эстония применила статью 4 Устава НАТО.

Эта статья требует проведения консультаций в случае, если член альянса считает, что его безопасность находится под угрозой. Об этом сообщает Fox News.

По словам трех европейских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, Рютте утверждал, что многократное применение положений договора может ослабить его силу. Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО следует быть осторожнее с частотой подачи сигналов тревоги.

По словам чиновников, Рютте утверждал, что если бы статья 4 применялась каждый раз, когда Россия нарушает суверенитет – с помощью вторжений беспилотников, истребителей, кибератак и т.д. – она быстро потеряла бы свое значение.

Представитель НАТО подтвердил, что Рютте и Михал провели беседу в пятницу, и заявил, что генеральный секретарь "поддерживал Эстонию на протяжении всего процесса". Расмус Рууда, директор коммуникационного бюро правительства Эстонии, заявил Fox News, что Рютте "выразил поддержку Эстонии, а премьер-министр поблагодарил НАТО за его действия".

Напряженность возникла после серии провокационных действий Москвы. В прошлом месяце российские МиГ-29 с ракетами вторглись на территорию Эстонии после того, как ранее 19 беспилотников нарушили воздушное пространство Польши и совершили несколько вторжений в Румынию. В Польше истребители подняли в воздух на перехват беспилотников, некоторые из которых были сбиты. Это был первый случай со времен Второй мировой войны, когда польские вооруженные силы были мобилизованы для отражения воздушной угрозы над своей территорией. Российские самолеты в Эстонии в конечном итоге были выведены с ее территории итальянскими истребителями F-35.

Запрос Эстонии согласно статье 4 последовал за запросом Польши несколькими днями ранее, что привело к новому раунду консультаций в Брюсселе. С момента своего создания в 1949 году статья 4 применялась лишь девять раз.

Стоит отметить, что план Еврокомиссии по созданию "стены дронов" для защиты восточного фланга Европейского Союза пока вызывает разногласия среди государств-членов. Четыре крупнейшие экономики ЕС – Франция, Германия, Испания и Италия – осторожно относятся к инициативе. В то же время страны Балтии и Скандинавии призывают к более быстрой реализации проекта.

За последние несколько недель страна-агрессор Россия устроила серию провокаций в Европе: дроны РФ вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе".

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов.

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел непосредственно близко от базы Военно-морских сил Швеции.

В тот же день, 26 сентября, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени.

Вечером 26 сентября на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были зафиксированы неизвестные беспилотники.

27 сентября над аэропортом Схипхол в Нидерландах заметили неизвестный дрон. Из-за этого одну из взлетно-посадочных полос закрыли на 45 минут.

Также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь доподлинно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

