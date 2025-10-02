Европейская 'стена дронов' под вопросом? В Euraciv раскрыли, какие разногласия возникли между странами

План Еврокомиссии по созданию "стены дронов" для защиты восточного фланга Европейского Союза пока вызывает разногласия среди государств-членов. Четыре крупнейшие экономики ЕС – Франция, Германия, Испания и Италия – осторожно относятся к инициативе.

Видео дня

В то же время страны Балтии и Скандинавии призывают к более быстрой реализации проекта. Об этом пишет EURACTIV.

На неформальном саммите в Копенгагене французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул сложность проекта, добавив, что не следует спешить с его запуском.

"Нам нужны передовые системы оповещения, чтобы лучше предвидеть угрозы, и мы должны разрабатывать их вместе. Нам необходимо сдерживать противника с помощью дальнобойных средств поражения, европейского баллистического потенциала, нам нужно больше солнечных батарей и систем защиты от беспилотников", – сказал он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выбрал уклончивую позицию, сосредоточившись на конкурентоспособности экономики и поддержке Украины, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стену беспилотников не удастся создать в течение ближайших нескольких лет.

Премьер Испании Педро Санчес подчеркнул уязвимость Европы к гибридным атакам и также избежал прямого ответа относительно инициативы, а премьер Италии Джорджия Мелони отметила, что проект должен учитывать всю протяженность границ ЕС, чтобы не допустить ошибок в стратегическом планировании.

С другой стороны, лидеры стран Балтии призывают действовать быстро. Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что реализация проекта может занять всего год-полтора, а президент Литвы Гитанас Науседа отметил неотложность мер из-за постоянных пролетов дронов из России и Беларуси.

Предложение о создании стены дронов появилось после серии атак беспилотников в Северной и Восточной Европе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила его в прошлом месяце в речи "О положении страны".

Дроны над странами ЕС

За последние несколько недель страна-агрессор Россия устроила серию провокаций в Европе: дроны РФ вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе".

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов.

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел непосредственно близко от базы Военно-морских сил Швеции.

В тот же день, 26 сентября, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени.

Вечером 26 сентября на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были зафиксированы неизвестные беспилотники.

27 сентября над аэропортом Схипхол в Нидерландах заметили неизвестный дрон. Из-за этого одну из взлетно-посадочных полос закрыли на 45 минут.

Также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь доподлинно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные начали развертывание в Дании миссии для распространения опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!