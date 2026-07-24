Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны
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В пятницу утром, 24 июля, в Румынии пилот истребителя F-16 сбил беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Отмечается, что местность была безлюдной, поэтому сбивание не представляло опасности для населения.
Об этом в соцсети Х сообщил президент Румынии Никушор Дан. В настоящее время детали инцидента выясняются.
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