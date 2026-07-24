Румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны

В пятницу утром, 24 июля, в Румынии пилот истребителя F-16 сбил беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Отмечается, что местность была безлюдной, поэтому сбивание не представляло опасности для населения.

Видео дня

Об этом в соцсети Х сообщил президент Румынии Никушор Дан. В настоящее время детали инцидента выясняются.

Новость дополняется