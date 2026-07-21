В Румынии сообщили о повреждении танкера у берегов страны: что известно об инциденте

У побережья Румынии зафиксировали инцидент с танкером, следовавшим в Украину. Судно получило повреждения в открытом море, что вызвало реакцию румынских властей.

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Все члены экипажа были эвакуированы, однако обстоятельства происшествия пока устанавливаются. Об этом в соцсети Х написал румынский президент Никушор Дан.

Что произошло с танкером

По словам румынского президента, инцидент произошел прошлой ночью с судном LPG Gas Lisbon, которое ходит под флагом Либерии. Танкер был поражен за пределами территориальных вод Румынии – примерно в 20 морских милях от ее побережья.

Судно выполняло рейс из порта Александрии в Египте и направлялось в украинский порт Рени.

После инцидента на место оперативно прибыли два судна Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море. Спасатели эвакуировали весь экипаж, включая троих пострадавших. Всех моряков доставили на берег, их жизни ничего не угрожает.

Также в район происшествия направили буксир, который контролирует ситуацию и не допускает дрейфа поврежденного судна, чтобы избежать дополнительных рисков для судоходства.

Румынские государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и выясняют все обстоятельства происшествия. Речь идет, в частности, о причинах инцидента и возможной ответственности.

По предварительным оценкам, этот случай может быть связан с действиями Российской Федерации в рамках её агрессии против Украины и являться частью так называемой "теневой войны" в регионе.

Реакция Андрея Сибиги

На инцидент также отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он заявил, что российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для свободы судоходства, безопасности в акватории Черного моря и восточного фланга НАТО.

"Умышленное нападение на танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas Lisbon, который направлялся в Украину и подвергся удару вблизи побережья Румынии, является ещё одним примером террора со стороны России. Оно привело к ранению гражданских членов экипажа, поставило под угрозу безопасность судоходства в Черном море и в очередной раз продемонстрировало, что Кремль не уважает международное морское право и жизнь гражданских лиц", – говорится в посте Сибиги.

Министр поблагодарил Румынию за оперативное проведение спасательной операции, поддержку Украины и четкую позицию в отношении угроз, которые создает Россия. По его словам, Бухарест хорошо осознает, что безответственные действия страны-агрессора представляют опасность не только для Украины, но и для всего Черноморского региона.

"Ответ должен соответствовать масштабу угрозы. Усиление санкций. Усиление давления на Россию. Полная ответственность за каждый акт агрессии. Агрессора необходимо заставить прекратить свою войну", – подытожил глава украинского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ". Попадание пришлось в район правого борта надстройки. В результате атаки на судне разразился масштабный пожар. В результате российской атаки на судно погибли 10 человек.

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